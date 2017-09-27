В Уральск прибыл первый скоростной поезд «Тальго» (фото)
Экономия времени в пути от Астаны до Уральска составила почти 15 часов.
Долгожданный поезд «Тулпар-Тальго» прибыл в город сегодня утром, 27 сентября. Как полагается, его встречали торжественно – с шарами, цветами и музыкой в исполнении духового оркестра.
— Очень чистые вагоны и вежливые проводники. Мне было комфортно ехать, — поделилась выходящая из поезда женщина.
— А мне понравилось, что времени в пути проводишь меньше. Поезд реже останавливается на станциях, — добавил парень, подхватив свои дорожные сумки.
Каждый состав «Тұлпар-Тальго» сформирован из 27-ми вагонов казахстанского производства, из них 2 вагона класса «Гранд», 2 — бизнес-класса, купейных вагонов – 18, также 3 технических вагона и 2 вагона-ресторана (вагон-бар). В вагонах созданы необходимые для пассажиров условия, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.
В вагоне – 5 купе, каждое — на четырех пассажиров. Несмотря на современную внутреннюю отделку вагонов, собравшиеся корреспонденты отметили, что в купе слишком тесно. Если разложить верхнюю полку, то на нижней уже невозможно будет сидеть. В купе нет, привычного для уральцев, столика между сиденьями, но зато есть раскладывающиеся столики на каждого пассажира.
В купе бизнес-класса, правда, более комфортно: просторнее, есть туалет и душ.
Есть места для людей с ограниченными возможностями.
Многие, прогулявшиеся по поезду «Тулпар-Тальго», отметили, что самый роскошный в поезде – это вагон-ресторан. Удобные кресла, накрахмаленные скатерти и цветы на каждом столике.
Однако, цены в меню здесь значительно выше средних.
Но главным преимуществом в АО «Пассажирские перевозки» назвали экономию времени.
— Если раньше поезд находился в пути более 39-40 часов, то сейчас – 25 часов. Экономия – до 15 часов, — отметил исполнительный директор по трансформации и развитию бизнеса АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов. — Но при этом, цена на проезд в «Тальго» остается доступной. Поезд будет курсировать через день. Ежемесячно на этом поезде планируется перевозить до 10 тысяч человек.
Отметим, что завтра в Уральск прибудет еще один поезд «Тулпар-Тальго» — из Алматы.
Текст и фото: Екатерина ЛИТВЯКОВА
в эмиратах воздушное такси запускают—у нас талько первый раз приехал—-крутоооо
вспомнился фильм «безымянная звезда»: «- Ученицам младших и особенно, старших классов, категорическо запрещено появляться на вокзале в дневное или вечернее время, но особенно в часы, когда проходит дизель электропоезд Бухарест — Синаи…» надо было ещё салют дать, хотя бы пяток залпов))) поезд для лилипутов,млин…чтоб купить за нормальную цену билет,надо будет планировать покупку билета за месяц! если покупаешь накануне,то платишь двойную цену.
Да, потихоньку жизнь налаживается. Еще бы с Уральса в Шымкент рейс на самолет открыт бы , оттуда можно доехать хот куда на такси или на автобусе быстро в Кызыл-Орду, Тараз, Сары-Агаш, Туркестан, Шиили, Отрар, и даже в город Ташкент, Бишкек, Чу. А то летом в жаркие дни 1,5-2 дня на поезде ехать не хочется, время для всех деньги, особенно сейчас!