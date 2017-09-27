В Уральск прибыл первый скоростной поезд «Тальго» (фото)

Экономия времени в пути от Астаны до Уральска составила почти 15 часов.

Долгожданный поезд «Тулпар-Тальго» прибыл в город сегодня утром, 27 сентября. Как полагается, его встречали торжественно – с шарами, цветами и музыкой в исполнении духового оркестра.

— Очень чистые вагоны и вежливые проводники. Мне было комфортно ехать, — поделилась выходящая из поезда женщина.

— А мне понравилось, что времени в пути проводишь меньше. Поезд реже останавливается на станциях, — добавил парень, подхватив свои дорожные сумки.

Каждый состав «Тұлпар-Тальго» сформирован из 27-ми вагонов казахстанского производства, из них 2 вагона класса «Гранд», 2 — бизнес-класса, купейных вагонов – 18, также 3 технических вагона и 2 вагона-ресторана (вагон-бар). В вагонах созданы необходимые для пассажиров условия, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

В вагоне – 5 купе, каждое — на четырех пассажиров. Несмотря на современную внутреннюю отделку вагонов, собравшиеся корреспонденты отметили, что в купе слишком тесно. Если разложить верхнюю полку, то на нижней уже невозможно будет сидеть. В купе нет, привычного для уральцев, столика между сиденьями, но зато есть раскладывающиеся столики на каждого пассажира.

В купе бизнес-класса, правда, более комфортно: просторнее, есть туалет и душ.

Есть места для людей с ограниченными возможностями.

Многие, прогулявшиеся по поезду «Тулпар-Тальго», отметили, что самый роскошный в поезде – это вагон-ресторан. Удобные кресла, накрахмаленные скатерти и цветы на каждом столике.

Однако, цены в меню здесь значительно выше средних.

Но главным преимуществом в АО «Пассажирские перевозки» назвали экономию времени.

— Если раньше поезд находился в пути более 39-40 часов, то сейчас – 25 часов. Экономия – до 15 часов, — отметил исполнительный директор по трансформации и развитию бизнеса АО «Пассажирские перевозки» Асылхан Калдыкозов. — Но при этом, цена на проезд в «Тальго» остается доступной. Поезд будет курсировать через день. Ежемесячно на этом поезде планируется перевозить до 10 тысяч человек.

Отметим, что завтра в Уральск прибудет еще один поезд «Тулпар-Тальго» — из Алматы.

Текст и фото: Екатерина ЛИТВЯКОВА