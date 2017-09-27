В Уральске дорога через дамбу реки Чаган будет открыта утром 28 сентября

Это пообещал жителям города руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев. Чиновник от ЖКХ также заявил СМИ, что в их планах — сдать практически все, заявленные к ремонту, дороги до холодов.

Мухамбеткалиев отмечает, что на данный момент в городе сложилась напряжённая обстановка с автомобильным движением, из-за того, что на ремонт была закрыта въездная дорога в Уральск, проходящая через дамбу реки Чаган.

— Участок дороги от улицы Пугачёва до улицы Азербайджанская мы закрыли всего на 4 дня – с 23 до 28 сентября, – говорит он. – ТОО «Адал Арна» (это субподрядчик фирмы, выигравшей тендер на ремонт данной трассы, – ТОО «АксайБизнесСтрой» — прим. ред.) работает в три смены. И в сжатые сроки обещает отремонтировать 2,8 километров дороги. 28 сентября утром трасса должна быть открыта.

В целом, по словам Кайрата Мухамбеткалиева, ремонт дорог в городе идёт неплохими темпами.

Так, на сегодня из запланированных 67-ми улиц асфальт положен уже на 43-х, ремонт на 5-ти городских дорогах близится к завершению, 13 улиц — в работе, 6 улиц только начали ремонтировать, и закончат в следующем году.

— По тем дорогам, которые сейчас в работе, – это, в основном, улицы, прилегающие к проспекту Достык (Т.Масина, Ж.Досмухамедова, Фрунзе, Даулеткерея, Г.Караша, Н.Савичева, Г.Тукая, Чапаева, Пугачёва – часть из них на субподряде делает фирма «ДСК Приоритет»), хочу сказать, что мы постараемся сдать их до холодов, – отмечает Кайрат Мухамбеткалиев. – По этим дорогам есть отставание по графику, но подрядчик пообещал ускориться.

Лучше обстоят дела по строительству системы водоотведения и ремонту 12-ти дорог в микрорайоне «Жулдыз».

— Подрядчик – фирма «Бирлик» — уже завершила арычную систему в микрорайоне, полностью проложила железобетонные лотки, — отмечает Мухамбеткалиев. – Весной этот микрорайон, уже точно, не будет топить. Относительно дорог, хочу сказать, что их практически уже завершили – 5 километров дорог заасфальтировали полностью. На оставшихся двух километрах дорог необходимо уложить второй слой асфальта.

Также по графику ТОО «АксайБизнесСтрой» намерено сдать дорогу по улице Азербайджанская. На этой улице, по словам Мухамбеткалиева, строителям осталось уложить 400 метров асфальта, и в первой декаде октября дорогу откроют.

Кайрат Мухамбеткалиев уверил «УН», что технадзор не дремлет, контроль за дорожниками есть, и всё идёт, как положено.

Буквально, неделю назад уральцы обратили внимание СМИ на то, что дорожники вырезают пласты асфальта на недавно отремонтированной дороге по улице Жангир хана (в районе остановки «Молодёжная). Оказывается, в том, что строители латают уже сделанные участки дороги на улице Жангир хана (это те, которые вырезали дорожники в районе остановки «Молодёжная»), виноваты… свадьбы.

— Когда шёл ремонт дороги по улице Жангир хана, автомобили ездили по свежеукатанному асфальту, в том числе подъезжали к ресторанам, расположенным на этой улице, чтобы отмечать тои, — объяснил Кайрат Мухамбеткалиев. – Когда технадзор стал проверять дорогу перед сдачей, обнаружил дефекты, которые образовались именно из-за того, что асфальт был провален сразу после его укладки. Бюджетные деньги в эти переделки не вкладываются. Подрядчик (фирма «КAES», а у неё на субподряде – ТОО «Адал Арна» — прим. ред.) за свой счёт устраняет все дефекты.

Людмила КАЛАШНИКОВА