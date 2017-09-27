В Уральске родители учеников 5 и 7 классов отправили письмо президенту Казахстана

В послании главе государства родители просят наложить мораторий на действующие учебники русского языка. Письмо подписали более 500 родителей с разных школ города.

Юрист общества защиты прав потребителей, Шакир СУХАНБЕРДИН сообщил, что в настоящее время подписи еще собираются и работа еще ведется.

— Мы боимся упустить время, потому что учебный процесс уже идёт. Нас поддержали профессора-филологи, преподаватели русского языка и психологи. Все их рецензии мы прикрепили к письму, вместе с подписями родителей, — говорит юрист.

На брифинге, собранном в конференц-зале бизнес центра «Нафта», были зачитаны основные моменты послания. Родители высказали свои мнения и причины, по которым было решено пойти на такие меры. По их словам администрация отделов образования не раз обещала придти к компромиссу, и просила не поднимать шума, но по факту, кроме обещаний ничего сделано не было.

В ОблОО сообщили, что все учебники, проходят экспертизу и народный контроль — любой человек может зайти на сайт министерства образования и оставить комментарии под каждым представленным там учебником. Заместитель директора Областного отдела образования Зауре ГУМАРОВА сказала, что менять учебники в школах не в компетенции местных органов и такой ажиотаж и недовольство учебниками возникли только в Западно-Казахстанской области.

Нана ИКСАНОВА

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