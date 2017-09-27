Погода +13oC
$339.68
401.13
5.9
Опубликовано: Ср, Сен 27th, 2017
3 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске родители учеников 5 и 7 классов отправили письмо президенту Казахстана

В послании главе государства родители просят наложить мораторий на действующие учебники русского языка.  Письмо подписали более 500 родителей с разных школ города.

Юрист общества защиты прав потребителей, Шакир СУХАНБЕРДИН сообщил, что в настоящее время подписи еще собираются и работа еще ведется.

— Мы боимся упустить время, потому что учебный процесс уже идёт. Нас поддержали  профессора-филологи, преподаватели русского языка и психологи. Все их рецензии мы прикрепили к письму, вместе с подписями родителей, — говорит юрист.

На брифинге, собранном в конференц-зале бизнес центра «Нафта», были зачитаны основные моменты послания. Родители высказали свои мнения и причины, по которым было решено пойти на такие меры. По их словам администрация отделов образования не раз обещала придти к компромиссу, и просила не поднимать шума, но по факту, кроме обещаний ничего сделано не было.

В ОблОО сообщили, что все учебники, проходят экспертизу и народный контроль — любой человек может зайти на сайт министерства образования и оставить комментарии под каждым представленным там учебником.  Заместитель директора Областного отдела образования Зауре ГУМАРОВА сказала, что менять учебники в школах не в компетенции местных органов и такой ажиотаж и недовольство учебниками возникли только в Западно-Казахстанской области.

Нана ИКСАНОВА

Видео — Нурлыбек ЕМРАНОВ

 

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-27
Утром13 ℃
Днем15.22 ℃
Вечером11.02 ℃
Ночью4.53 ℃
Влажность49 %
ДавлениеhPa 1035.96
Скорость ветра6.76 м/с
2017-09-28
Утром0.58 ℃
Днем11.71 ℃
Вечером8.48 ℃
Ночью0.5 ℃
Влажность54 %
ДавлениеhPa 1040.93
Скорость ветра2.92 м/с