В ЗКО детская стоматология продана в частные руки за 103 миллиона тенге

Кто новый хозяин областной детской стоматологической поликлиники, неизвестно, — в облуправлении финансов объясняют, что вся информация о новых владельцах конфиденциальна.

Единственная в области государственная детская стоматология, находившаяся на балансе областного управления здравоохранения, где бесплатно могли подлечить зубы дети в возрасте от годика до 16 лет со всей области, была выставлена на торги в августе 2017 года.

Как сообщили «УН» в областном управлении финансов, рыночная стоимость детской стоматологии составила 114, 4 млн. тенге.

Стартовая цена продажи этой стоматологии с аукциона была обозначена в размере 57 млн. тенге. Как пояснили нам в управлении финансов, в соответствии с «Правилами продажи объектов приватизации», при проведении аукциона стартовая цена детской стоматологии была равна начальной рыночной цене объекта приватизации. Но на первых торгах на этот объект здравоохранения не нашёлся покупатель, и уже на второй аукцион стоматологическая поликлиника была выставлена с применением метода понижения цены в размере до 50% от начальной цены, то есть тех самых 114,4 млн. тенге, и составила в итоге 57 млн. тенге.

В итоге, как значится на интернет-ресурсе по продаже госимущества в частные руки «Вторая волна приватизации» privatization.gosreestr.kz, детская стоматологическая поликлиника по ЗКО была продана за 103 млн. тенге частному лицу из города Алматы.

Кто этот человек и какое отношение имеет к медицине?

Заместитель руководителя областного управления финансов Фарида Раджапова ответила «УН», что вся информация о покупателе является конфиденциальной и не подлежит разглашению без его ведома.

Кстати, в областном управлении здравоохранения «УН» заверили, что «Областная детская стоматологическая поликлиника» продолжит оказывать детям бесплатную медицинскую помощь по оздоровлению зубов – государственный заказ на оказание детям бесплатного объёма госчударственной медпомощи будет и дальше размещаться в данной стоматологии.

Заместитель руководителя управления здравоохранения по ЗКО Нурданат Беркингали рассказал «УН», что главной условие, при котором детская стоматология «ушла» в частные руки было то, что её новый хозяин сохранит профиль деятельности сроком на 10 лет.

Людмила КАЛАШНИКОВА