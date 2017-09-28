Девочку сбили на пешеходном переходе в Уральске

Сегодня, 28 сентября, примерно в 13 часов школьницу сбили на пешеходном переходе в районе завода «Омега». Очевидцы аварии говорят, что у ребёнка серьёзные травмы.

— Девочка шла по пешеходному переходу, который находится напротив магазина «Теремок», — рассказал один из очевидцев аварии – на большой скорости её сбила машина. Ещё и протащила метров пять за собой. За рулём машины был мужчина, на вид ему лет пятьдесят. Водитель дождался полицию, дал показания. Потом только уехал. А мы сразу скорую помощь вызвали. Медики приехали буквально через пять минут. Девочку осмотрели, на носилки положили и увезли.

— На этом переходе часто происходят аварии, — говорит хозяйка магазина «Теремок» Мария Поганец – А сейчас поток большой машин. Мосты и дороги перекрыты, все через нас едут. И никто не тормозит перед пешеходным переходом!

По словам Марии, она одна из первых подбежала к девочке. Ребёнку, наверное, лет 8-9, школьница. Девочка не могла шевелиться, но была в сознании и сильно плакала. Мария позвонила маме девочки, которая в скором времени пришла на место ДТП.

— Девочку доставили в областную детскую больницу, — сообщил Нурданат Беркингали, заместитель руководителя здравоохранения ЗКО — Сейчас она находится там. Остальные подробности сообщим позднее.

Мария Мельникова