На трёх автобусных маршрутах в Уральске сменится перевозчик

Акимат города планирует сменить пассажироперевозчика, обслуживающего маршруты № 17, № 36 и № 51.

Речь идет о ТОО «Акжол-авто», которое обслуживает маршруты № 17 и № 51 с декабря прошлого года.

Как сообщили в акимате города, на маршруте № 51 (Уральск-Круглоозёрное-Серебряково) в настоящее время работают всего три автобуса «ПАЗ» и один микроавтобус «Газель».

На этот маршрут постоянно поступает масса нареканий со стороны жителей двух поселков: автобусы ездят с перебоями, переполненные, летом в них грязно, зимой – холодно.

— В ближайшее время планируется объявить конкурс на обслуживание маршрутов № 17, № 36 и № 51, — заявил и.о. руководителя аппарата акима Уральска Ерболат Каримов. – При проведении конкурса будут учтены требования по наличию у перевозчика необходимой техники для обслуживания данных маршрутов.По словам Каримова, перед перевозчиком, обслуживающим маршрут № 6 (кстати, это все тот же ТОО «Акжол-авто» — прим. авто), акиматом города поставлена задача по замене старых автобусов на новые. Кроме того, перевозчик должен увеличить количество автобусов, работающих на данном маршруте и уменьшить интервал движения между ними. Сейчас на маршруте № 6 ежедневно находятся 20 микроавтобусов.В акимате напомнили, что в случае несоблюдения перевозчиком интервала движения на маршруте либо других нарушений транспортного законодательства, уральцы могут обратиться в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог по телефону 50-04-02, по номеру whatsapp мессенджер 8-708-433-15-50.

Екатерина ЛИТВЯКОВА