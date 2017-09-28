«Смерть ребёнка была неотвратима»

К такому выводу пришли сотрудники управления здравоохранения по ЗКО, проверив обстоятельства гибели новорожденного из роддома города Аксая.

Напомним, в редакцию «УН» обратилась жительница города Аксая Акмарал Мурзаниязова, у которой в середине августа 2017 года погиб ребёнок – мальчик наглотался околоплодных вод.

Несколько дней после родов малыш находился в реанимации, но в итоге врачи всё-таки не смогли его спасти.

Роженица Акмарал Мурзаниязова обратилась с заявлением в областное управление здравоохранения с просьбой разобраться в данной трагедии, так как, по её мнению, в гибели её малыша были виновны врачи, которые халатно отнеслись к выплнению своей работы.

По данному заявлению была проведена служебная проверка.

Заместитель руководителя управления здравоохранения по ЗКО Нурданат Беркингали сообщил «УН», что во время родов врачи Бурлинской районой больницы находились на месте и вовремя осматривали пациентку Мурзаниязову.

Сын Акмарал, согласно данным этой проверки, умер, потому что «смерть ребёнка была непредотвратима в связи с врождённым пороком развития, в том числе врождённым пороком сердца и аномалией Эпштейна».

Людмила КАЛАШНИКОВА

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