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Опубликовано: Чт, Сен 28th, 2017
288 ЗКО / Картина дня

Сто машин угнали в ЗКО с начала года

По сравнению с прошлым годом количество угонов существенно не изменилось. За аналогичный период 2016 года зафиксировано 113 случаев угона автомобилей. 

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 20 сентября на проспекте Достык  неизвестный угнал автомашину «Фольсваген Пассат». В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение угона задержан 23-летний парень, который состоит на учете ОВД по аналогичным преступлениям.

Подобный случай произошел 23 сентября в поселке Чингирлау.  Неизвестный угнал автомашину «Лада-Ларгус».  Принятыми мерами установлен и задержан житель 24-летний житель Уральска, который дал признательные показания. Автомобилы найдены и  возвращены владельцам.

Полиция просит автовладельцев соблюдать правила безопасности, и следовать простым советам: пользоваться сигнализацией, не оставлять ценные вещи в автомобиле, закрывать двери и окна, ставить машину на ночь в гараж или на стоянку.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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