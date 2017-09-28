Погода +13oC
$339.91
399.26
5.84
Опубликовано: Чт, Сен 28th, 2017
613 ЗКО / Картина дня

В городском парке Уральска появилась скульптура почти за миллион тенге

Скульптура влюбленной пары — девушки и парня — в национальных костюмах выполнена из дерева.

 

Как сообщил заместитель директора городского парка культуры и отдыха Ансар Дюсенов, работу выполнил уральский скульптор Ержан Нигметов.

— Главное условие, которые мы поставили перед мастером, – фигуры должны быть в казахских национальных костюмах, а в руках они должны держать голубей, — рассказал Ансар Дюсенов. – Скульптура сделана из дерева, и покрыта специальным лаком, который сохранит ее в любую погоду. Название ей мы еще не дали. Но, очевидно – это влюбленная пара.

Отметим, что на сайте госзакупок еще в июле был опубликован лот на изготовление данной скульптуры за 2 миллиона тенге. Но, как отметил заместитель директора парка, скульптор изготовили заказ вдвое дешевле.

— Стоимость этого изваяния – 969 тысяч тенге, — сказал Ансар Дюсенов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Ермек says:
    28 сентября 2017 в 13:23

    Я понимаю, что любви все возрасты покорны.
    Но логичнее было было бы и естественнее,
    Если бы, это были молодой парень и юнная девушка.
    А не старик со старухой как на скульптуре.

    +1
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-28
Утром13 ℃
Днем16.84 ℃
Вечером9.95 ℃
Ночью1.77 ℃
Влажность53 %
ДавлениеhPa 1040.56
Скорость ветра3.51 м/с
2017-09-29
Утром1.37 ℃
Днем9.3 ℃
Вечером6.81 ℃
Ночью2.9 ℃
Влажность52 %
ДавлениеhPa 1035.97
Скорость ветра3.41 м/с