В городском парке Уральска появилась скульптура почти за миллион тенге

Скульптура влюбленной пары — девушки и парня — в национальных костюмах выполнена из дерева.

Как сообщил заместитель директора городского парка культуры и отдыха Ансар Дюсенов, работу выполнил уральский скульптор Ержан Нигметов.

— Главное условие, которые мы поставили перед мастером, – фигуры должны быть в казахских национальных костюмах, а в руках они должны держать голубей, — рассказал Ансар Дюсенов. – Скульптура сделана из дерева, и покрыта специальным лаком, который сохранит ее в любую погоду. Название ей мы еще не дали. Но, очевидно – это влюбленная пара.

Отметим, что на сайте госзакупок еще в июле был опубликован лот на изготовление данной скульптуры за 2 миллиона тенге. Но, как отметил заместитель директора парка, скульптор изготовили заказ вдвое дешевле.

— Стоимость этого изваяния – 969 тысяч тенге, — сказал Ансар Дюсенов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА