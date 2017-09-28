В городском парке Уральска появилась скульптура почти за миллион тенге
Скульптура влюбленной пары — девушки и парня — в национальных костюмах выполнена из дерева.
Как сообщил заместитель директора городского парка культуры и отдыха Ансар Дюсенов, работу выполнил уральский скульптор Ержан Нигметов.
— Главное условие, которые мы поставили перед мастером, – фигуры должны быть в казахских национальных костюмах, а в руках они должны держать голубей, — рассказал Ансар Дюсенов. – Скульптура сделана из дерева, и покрыта специальным лаком, который сохранит ее в любую погоду. Название ей мы еще не дали. Но, очевидно – это влюбленная пара.
Отметим, что на сайте госзакупок еще в июле был опубликован лот на изготовление данной скульптуры за 2 миллиона тенге. Но, как отметил заместитель директора парка, скульптор изготовили заказ вдвое дешевле.
— Стоимость этого изваяния – 969 тысяч тенге, — сказал Ансар Дюсенов.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Я понимаю, что любви все возрасты покорны.
Но логичнее было было бы и естественнее,
Если бы, это были молодой парень и юнная девушка.
А не старик со старухой как на скульптуре.