В Уральске дорогу на дамбе Чагана помешал открыть… дождь
Теперь руководство ЖКХ города говорит о том, что срок открытия этого участка дороги переносится, скорее всего, на вечер 28 сентября.
— У нас с подрядчиком – ТОО «АксайБизнесСтрой» — была договорённость, что они сделают дорогу по улице Жангир хана – от улицы Азербайджанская до улицы Пугачёва — за 4 дня, — сообщил «УН» заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г. Уральск Ержан Аубакиров. – Однако, 27 сентября пошёл дождь. И погодные условия не позволили строителям доделать дорогу вовремя. Уже после дождя, в 3 часа ночи, они смогли уложить на трассу второй слой асфальта. По технологии, открывать трассу сразу после укладки асфальта не положено.
Сейчас, по словам Аубакирова, на уровне акима города и компании КПО б.в. (эта компания является заказчиком по ремонту дороги по чаганной дамбе) ведутся переговоры о том, чтобы открыть трассу для проезда автотранспорта в самые ближайшие сроки. Скорее всего, это будет вечер 28 сентября. Конкретное время Аубакиров обещал озвучить сегодня, во второй половине дня.
К сведению, протяжённость ремонтируемого участка дороги по улице Жангир хана (от ул. Азербайджанская до ул. Пугачёва) составляет 2,8 километров, стоимость работ — 307,6 млн. тенге. По завершении укладки асфальта, проектом также предусмотрена установка светофоров на пересечении ул. Жангир хана и ул. Чагано-Набережная, ул. Жангир хана и ул. Свободная.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Дай Бог открыть дорогу с понедельника.
Завтра еще день потерпят, а там выходные.
Кстати, зачаганские дети в городские школы целую неделю не ходят, то же самое и с детсадами.
Ремонт этого участка дороги стал стихийным бедствием, парализовавшим жизнедеятельность Зачаганска.
Понятно, что и власть, и мы наконец увидели, что такое транспортный коллапс и что бывает при этом.
Зачаганск пережил тренировку внезапной изоляции, к которой совершенно не были готовы жители. Все было в реале, лучше всяких учений. Правда очень жестокий урок, который прежде всего чувствительно отразился на детях, в первую очередь на заболевших детях, особенно трудно было для малоимущих. Последние не могут позволить себе вызвать такси, чтобы в поликлинику/больницу доставить. Но разве мэр и дорожное начальство слышит их стоны и плачь.
Аким области и Мэр города глухи и слез детских не видят, сердце не болит, это пусть матери тихо плачут у колыбелек от безысходности, а у акимов «отчеты, мероприятия, славословия в адрес сами знаете кого», не до жителей. У них процесс «рухани жангыру». В какую сторону жангыру — понятно.
P.S.
Живу в центре, но в Зачаганске родственники живут, потому не понаслышке зная обо всем, что там происходит.
Ненадо торопится.
Надо делать один раз, и качественно.
Вот говорил же что отмажутся дождём. Вангую- откроют завтра после полудня.