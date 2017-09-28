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Опубликовано: Чт, Сен 28th, 2017
737 ЗКО / Картина дня

В Уральске дорогу на дамбе Чагана помешал открыть… дождь

Теперь руководство ЖКХ города говорит о том, что срок открытия этого участка дороги переносится, скорее всего, на вечер 28 сентября.

— У нас с подрядчиком – ТОО «АксайБизнесСтрой» — была договорённость, что они сделают дорогу по улице Жангир хана – от улицы Азербайджанская до улицы Пугачёва — за 4 дня, —  сообщил «УН» заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г. Уральск Ержан Аубакиров. – Однако, 27 сентября пошёл дождь. И погодные условия не позволили строителям доделать дорогу вовремя. Уже после дождя, в 3 часа ночи, они смогли уложить на трассу второй слой асфальта. По технологии, открывать трассу сразу после укладки асфальта не положено.

Сейчас, по словам Аубакирова, на уровне акима города и компании КПО б.в. (эта компания является заказчиком по ремонту дороги по чаганной дамбе) ведутся переговоры о том, чтобы открыть трассу для проезда автотранспорта в самые ближайшие сроки. Скорее всего, это будет вечер 28 сентября. Конкретное время Аубакиров обещал озвучить сегодня, во второй половине дня.

К сведению, протяжённость ремонтируемого участка дороги по улице Жангир хана (от ул. Азербайджанская до ул. Пугачёва) составляет 2,8 километров, стоимость работ — 307,6 млн. тенге.  По завершении укладки асфальта, проектом также предусмотрена установка светофоров на пересечении ул. Жангир хана и ул. Чагано-Набережная, ул. Жангир хана и ул. Свободная.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

3 комментария
  1. arbenova says:
    28 сентября 2017 в 13:20

    Дай Бог открыть дорогу с понедельника.
    Завтра еще день потерпят, а там выходные.
    Кстати, зачаганские дети в городские школы целую неделю не ходят, то же самое и с детсадами.
    Ремонт этого участка дороги стал стихийным бедствием, парализовавшим жизнедеятельность Зачаганска.
    Понятно, что и власть, и мы наконец увидели, что такое транспортный коллапс и что бывает при этом.
    Зачаганск пережил тренировку внезапной изоляции, к которой совершенно не были готовы жители. Все было в реале, лучше всяких учений. Правда очень жестокий урок, который прежде всего чувствительно отразился на детях, в первую очередь на заболевших детях, особенно трудно было для малоимущих. Последние не могут позволить себе вызвать такси, чтобы в поликлинику/больницу доставить. Но разве мэр и дорожное начальство слышит их стоны и плачь.
    Аким области и Мэр города глухи и слез детских не видят, сердце не болит, это пусть матери тихо плачут у колыбелек от безысходности, а у акимов «отчеты, мероприятия, славословия в адрес сами знаете кого», не до жителей. У них процесс «рухани жангыру». В какую сторону жангыру — понятно.
    P.S.
    Живу в центре, но в Зачаганске родственники живут, потому не понаслышке зная обо всем, что там происходит.

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  2. Ермек says:
    28 сентября 2017 в 13:28

    Ненадо торопится.
    Надо делать один раз, и качественно.

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  3. Ернар says:
    28 сентября 2017 в 13:35

    Вот говорил же что отмажутся дождём. Вангую- откроют завтра после полудня.

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