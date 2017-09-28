В Уральске дорогу на дамбе Чагана помешал открыть… дождь

Теперь руководство ЖКХ города говорит о том, что срок открытия этого участка дороги переносится, скорее всего, на вечер 28 сентября.

— У нас с подрядчиком – ТОО «АксайБизнесСтрой» — была договорённость, что они сделают дорогу по улице Жангир хана – от улицы Азербайджанская до улицы Пугачёва — за 4 дня, — сообщил «УН» заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г. Уральск Ержан Аубакиров. – Однако, 27 сентября пошёл дождь. И погодные условия не позволили строителям доделать дорогу вовремя. Уже после дождя, в 3 часа ночи, они смогли уложить на трассу второй слой асфальта. По технологии, открывать трассу сразу после укладки асфальта не положено.

Сейчас, по словам Аубакирова, на уровне акима города и компании КПО б.в. (эта компания является заказчиком по ремонту дороги по чаганной дамбе) ведутся переговоры о том, чтобы открыть трассу для проезда автотранспорта в самые ближайшие сроки. Скорее всего, это будет вечер 28 сентября. Конкретное время Аубакиров обещал озвучить сегодня, во второй половине дня.

К сведению, протяжённость ремонтируемого участка дороги по улице Жангир хана (от ул. Азербайджанская до ул. Пугачёва) составляет 2,8 километров, стоимость работ — 307,6 млн. тенге. По завершении укладки асфальта, проектом также предусмотрена установка светофоров на пересечении ул. Жангир хана и ул. Чагано-Набережная, ул. Жангир хана и ул. Свободная.

Людмила КАЛАШНИКОВА