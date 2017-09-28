В ЗКО резко выросли цены на дизельное топливо

Чиновники утверждают, что речь идёт о повышении в размере 5-6 тенге, уральцы озвучивают другие цифры — солярка стала дороже на 30 тенге за 1 литр.

Об ажиотаже вокруг солярки сообщал читатель «УН» в своём посте на нашем сайте.

— Цена на дизельное топливо за несколько дней выросла со 144 до 175 тенге. Сотрудники заправки «Нефтек» сообщили мне, что цены подняты, в связи с дефицитом, а разве это законно? – написал Павел Гордеев.

Директор ТОО «Neftek Operating» Данияр Жагсыгулов комментировать ситуацию с поднятием цен и дефицитом топлива по телефону отказался.

— Пришлите нам официальное письмо со всеми вопросами, которые Вас интересуют, — сказал Данияр Жаксыгулов – мы пришлём ответ. По телефону такие темы обсуждать я не буду.

В областном управлении энергетики «УН» объяснили, что все повышения цен на ГСМ в Уральске связаны с подорожанием российского рубля, а в область завозится до 60 процентов бензина и дизельного топлива из России.

— Сейчас цена на бензин на заправках города колеблется от 147 до 155 тенге, — сообщил Куаныш Шарафутдин, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ – Это цена на ввозимый бензин. Топливо казахстанских производителей стоит 140 тенге. Дизельное топливо так же подорожало со 135 тенге за литр до 141 – местного производства, и 160 – 165 тенге стоит российское дизтопливо.

Как объяснил Шарафутдин, чтобы не вызывать ажиотаж и очереди на заправках, где продаётся бензин местного производства, цены на топливо казахстанских производителей тоже были подняты (!) Эта мера исключит, по его мнению, тот самый, о котором Гордееву сотрудники заправки, дефицит отечественного топлива на заправках.

Мария МЕЛЬНИКОВА