Акимат просит горожан фиксировать нарушения автоперевозчиков

Специально для этого акимат города объявил месячник по улучшению качества обслуживания пассажиров в общественном транспорте. Чтобы нарушения в автобусах были устранены, горожан просят не просто жаловаться, а фиксировать конкретные случаи.

Проезд в городских автобусах стал дороже на 20 тенге с 1 августа 2017 года. Власти города пошли на встречу пассажироперевозчикам, которые на протяжении года жаловались им на нерентабельность своих маршрутов и утвердили цену билета – 80 тенге. При этом в уральском акимате отметили, что взамен перевозчики должны улучшить качество обслуживания в автобусах, а старые машины заменить на новые.

С того времени прошло полтора месяца. Однако уральцы отмечают, что сервис в общественном транспорте Уральске не только не улучшился, но и даже стал хуже. В редакцию «УН» только за прошедшую неделю поступил ни один десяток звонков и писем с жалобами на водителей и кондукторов автобусов.

Со всеми поступившими от уральцев жалобами и претензиями к пассажироперевозчикам мы обратились к руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и автомобильного транспорта Кайрату Мухамбеткалиеву.

Он рассказал, что после того, как проезд в общественном транспорте подорожал, акимат города проводит проверки деятельности перевозчиков.

— Все 33 маршрута мы проверяли, — сказал Кайрат Мухамбеткалиев. – Да, нарушения были выявлены – это грязные автобусы, водители курили. Эти нарушения зафиксированы, пассажироперевозчикам были сделаны предупреждения. В следующий раз в отношении нарушителей будут применены более жесткие меры.

Но для того, чтобы наказать нарушителя, пассажирам нужно не просто жаловаться, а зафиксировать конкретный факт.

— Есть номер диспетчера, который запишет жалобу на нарушения со стороны водителя или кондуктора. Только нужно указать точное время, номер маршрута и автобуса, — сказал Мухамбеткалиев. – Можно также сделать фото и отослать его нам по ватсапу. Будем разбираться.

По его словам, с 24 сентября по 24 октября в Уральске объявлен месячник по улучшению качества обслуживания перевозок. Ежедневно перевозчики будут отчитываться перед акиматом о своей работе – как моют автобусы, одеты ли кондукторы и водители в спецодежду и прочее.

— В начале лета была запущена программа BASS Reports, – сказал Кайрат Мухамбеткалиев. — Это позволяет отслеживать соблюдение водителями графиков движения, скоростной режим всех автобусов. На сегодня из 500 автобусов, работающих на городских маршрутах, к ней подключено 360.

Все это, по словам руководителя отдела ЖКХ позволит улучшить качества обслуживания населения.

— Этот вопрос на особом контроле у акимата, — подытожил Кайрат Мухамбеткалиев. – Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы проезд в автобусах был комфортным для людей и безопасным.

Пожаловаться на перевозчиков в случае нарушений в работе городских автобусных маршрутов можно, позвонив на телефонный номер круглосуточной диспетчерской службы города 50-56-07. Также сообщения с критикой в адрес пассажироперевозчиков можно отправлять на whatsapp мессенджер: 8-708-433-15-50.

Екатерина ЛИТВЯКОВА