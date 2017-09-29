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Опубликовано: Пт, Сен 29th, 2017
3 ЗКО / Картина дня

Отопление в квартиры уральцев начнут давать 29 сентября

Такое раннее начало отопительного сезона в «Жайыктеплоэнерго» объяснили холодной погодой.

иллюстративное фото

— Третий день среднесуточная температура воздуха в городе не превышает 10 градусов, — сообщили в «Жайыктеплоэнерго», — согласно постановлению акимата, мы начинаем подачу тепла в дома горожан.

Однако, тепло не поступит во все дома города сразу. Отопление будут включать по районам. Для начала подачи теплоэнергии в дом, необходим паспорт готовности и отсутствие долгов.

Мария Мельникова

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