Отопление в квартиры уральцев начнут давать 29 сентября

Такое раннее начало отопительного сезона в «Жайыктеплоэнерго» объяснили холодной погодой.

— Третий день среднесуточная температура воздуха в городе не превышает 10 градусов, — сообщили в «Жайыктеплоэнерго», — согласно постановлению акимата, мы начинаем подачу тепла в дома горожан.

Однако, тепло не поступит во все дома города сразу. Отопление будут включать по районам. Для начала подачи теплоэнергии в дом, необходим паспорт готовности и отсутствие долгов.

Мария Мельникова