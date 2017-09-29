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Опубликовано: Пт, Сен 29th, 2017
398 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Состояние девочки, сбитой на пешеходном переходе, оценивается как тяжёлое

Девочка, сбитая вчера в Уральске в районе завода «Омега», находится в травматологическом отделении областной детской больницы. У неё диагностирован перелом костей таза.

Иллюстративное фото

 

— Состояние ребёнка стабильное, она в сознании, на вопросы отвечает. Девочка находится в палате, вместе с мамой, — рассказал Александр Гехман, заместитель директора детской областной больницы, – у неё множественные ушибы и ссадины.

Девочка находится в специальной позе, которая поможет костям таза срастись правильно. Лечение в больнице займёт две недели. После ребёнка переведут на стационарное наблюдение по месту жительства.

Напомним, что авария произошла вчера, 28 сентября. На пешеходном переходе, напротив магазина «Теремок», водитель автомобиля «Audi 80» сбил девочку 2008 года рождения.

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Девочку сбили на пешеходном переходе в Уральске

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один комментарий
  1. Аскар says:
    29 сентября 2017 в 15:41

    Если, покалечил человека сидя за рулем авто.
    То так можно. За это ниче не будет.
    Надо ему, еще спасибо сказать. Что насмерть не задавил.
    У нас, это не считается за убийство.
    Если хотите избавится от кого либо. Просто задавите его насмерть.
    А если убьете его к примеру молотком:-) то сядете по полной.

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