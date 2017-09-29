В Уральске из-за пожара двое детей остались без одежды и обуви

Вчера, 28 сентября, выгорел изнутри частный дом по улице Маметовой. Своими силами огонь потушила хозяйка дома – Татьяна Трюшкина. Женщине удалось спасти крышу своей мазанки,а вот мебель, детские вещи и рюкзаки с учебниками сгорели или попортились дымом.

Татьяна Трюшкина живёт одна с двумя внуками Витей и Данилой – 14 и 8 лет. Их мама Алёна Барышева работает в Актау, она одна растит своих сыновей. И сейчас находится на трудовой вахте.

Именно Алёна написала вчера в «УН» о том, что в их доме 28 сентября, в 6.00 часов утра произошёл пожар.

«Я хочу написать о хороших людях, которые мне помогли в самый трудный для меня момент, — откровенно высказалась Алёна. — У меня сегодня в 6.00 утра сгорел дом, где жили бабушка и два сына. Сама я — в городе Актау на работе. Узнав о том, что у моих детей сгорели вещи, мне помогли родители детей школы №3. Я горжусь нашей школой №3 и благодарна матерям, учителям и директору нашей школы за то, что они активно отреагировали и помогли моим детям».

Алёна Барышева спешно выехала из Актау, чтобы уже завтра быть в Уральске и по возможности привести сгоревшие комнаты в порядок. Скоро холода, и дети не должны остаться на улице.

Татьяна Владимировна – мама Алёны сейчас ютится в летней кухне. Данилу забрали к себе семья его одноклассника. Витя – временно переселился к родственникам.

— Всё лето мы с детьми ночуем в летней кухне, и ещё не успели перекочевать в дом, – рассказывает бабушка ребят-погорельцев. — В среду, как обычно, легли спать в кухне, а утром, часов в пять я встала, чтобы принести детям школьную форму из дома, поставить чайник. Открыла дверь в дом, а там всё в дыму. Побежала за водой – у меня вода в баклажках заготовлена, водопровода у нас нет. Стала тушить.

Когда Татьяне Владимировне удалось загасить огонь, она увидела, что пожар начался от проводки в детской комнате.

— Это чудо, что у нас не выгорел весь потолок, — говорит она и вытирает глаза руками. – С потолка огонь перекинулся на ковёр, что висел на стене, оттуда – на кровать, где спит Витюшка, и потом – на стол. Обидно, что компьютер сгорел, ребята об этом сильно жалеют.

Дети плакали, когда бабушка разбудила их и рассказала, что у них сгорел дом.

— Витюшка расстроился, что учебники испортились, сразу стал спрашивать: «А как же мы будем в школу ходить? Позвони в школу, скажи Наталье Юрьевне, что мы не придём!», — вспоминает Татьяна Владимировна. – Данилка начал кричать: «Зачем ты всё тушила, а если бы ты сама сгорела, как бы мы жили!» Я сразу в школу позвонила и сказала, что мы погорели.

А потом произошло чудо. В дом к погорельцам стали приходить люди и помогать.

— Учителя из нашей школы – Гюзель Лютовна и Наталья Юрьевна принесли канцтовары, рюкзаки. Директор школы Любовь Юрьевна Юшина сразу всех педагогов собрала вчера, чтобы нам помочь. Родители одноклассников принесли кто — подушку, кто – одеяло, кто — рубашки ребятам, кто — брюки, кофты. Сосед принёс старенький компьютер. Говорит, что уезжает в командировку, пусть дети пока пользуются. Оказывается, у нас такие люди замечательные.

Сегодня ночью в Уральск приедет Алёна – дочь Татьяны Владимировны. Она по телефону созванивается с мамой каждые два-три часа, подбодряет её.

— Алёна у нас всю семью тянет, старается, чтобы дети ни в чём не нуждались. У нас Витюшка на инвалидности. После полиомиелита у него стопы вывернуты. Три года подряд в Астану ездим по квоте его лечить, кредиты берём на дорогу, проживание. Левую ногу только-только выпрямили, на правой — операция ещё предстоит, — говорит женщина. – Мы с ней сами карабкаемся, без мужчин выживаем. Отец Алёны умер 10 лет назад, а её мужа 5 лет назад убили. Алёна расстроится очень, что мы совсем голые остались. Я еле документы спасла, как они под матрасом уцелели, непонятно.

Алёне Барышевой с мамой предстоит восстановить дом до холодов. Они будут рады любой помощи от вас, уральцы. Им нужны мебель, постель, детские вещи 42 и 40 размера, детская обувь 36 и 38 размера (для старшего Вити – обязательно на шнурках).

Их адрес в уральске: ул. Маметовой, дом 35.

Телефон Алёны – 87051431122, Татьяны Владимировны – 87769100352.

Людмила КАЛАШНИКОВА