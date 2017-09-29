Министр образования Казахстана приехал в Уральск чтобы встретится с недовольными родителями

Как сообщил руководитель отдела внутренней политики Нурлыбек ДАУМОВ, встреча пройдет сегодня, 29 сентября, в 16.00 в СОШ №7.

Место и время встречи не назывались публично. Как сообщили родители инициативной группы, официального приглашения не поступало. Место встречи менялось со школы №7 на №36 , и обратно, несколько раз. Время тоже варьировалось с 12.00 до 16.00. О встрече родителям снова сообщали директора школ, обзванивающие родителей выборочно в ночь накануне собрания. Журналистам «УН», прибывшим в школу №36 к 12.00, подтвердили, что министр приехал, однако пропустить отказались, сославшись на рабочее совещание с директорами школ, а основное собрание состоится позже в актовом зале школы №7.

Нана ИКСАНОВА