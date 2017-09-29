В Уральске прошло собрание родителей с представителями МОН РК (ВИДЕО)

На собрании, которое все-таки прошло 29 сентября в 16.00 в СОШ №7 , экспертная комиссия высказывалась по поводу учебников, соответствующих времени, о необходимости внедрения современных методов обучения и инноваций. Родители — о том, что развитие критического мышления посредством интернета и сленга можно внедрить факультативно, а не за счет базовых знаний русского языка.

Эксперты высказали свои доводы в пользу новых учебников и новой системы образования в целом. Советник министра МОН РК Майраш ТАЙКЕНОВА сообщил, что все учебники проходили экспертизу, после доработки было исключено 63 страницы и сейчас учебник соответствует всем требованиям современного подхода к образованию.

Во время встречи родители инициативной группы высказали свои рекомендации в отношении изучения русского языка и заявили, что совсем не против, если подобный метод будет преподаваться факультативно. Все замечания родителей обещали «взять на карандаш», однако, по итогу собрания, стороны не смогли придти к компромиссу. Родители до сих пор возмущены спешкой в организации мероприятия и недовольны аргументами прибывших в Уральск экспертов.

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Нана ИКСАНОВА

Видео — Нурлыбек ЕМРАНОВ

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