В Уральске проходят игры Кубка РК по женскому волейболу (фото)

Предварительный этап розыгрыша Кубка страны по волейболу среди женских команд стартовал в минувшую среду, 27 сентября. Финалисты еще не определены.

В соревнованиях принимают участие команды: «Алтай» (Усть-Каменогорск), «Жетысу» (Талдыкорган), «Иртыш» (Павлодар), «Тараз» (Тараз), «Куаныш» (Петропавловск) и «Грация-KZ» (Уральск).

Сегодня уральские волейболистки встретились с соперницами из Петропавловска — командой «Куаныш».

Во всех трех партиях уральские девчонки уступили. Но, как отметил тренер ЗКО по женскому волейболу Нурслу Губашева, задачи выиграть предварительный этап у «Грации» не было.

— Наши девчонки значительно моложе своих соперниц. Если у них самой старшей 23 года, то у нас — всего 19 лет, — объяснила тренер. — Нам нужно «обкатать» девочек перед чемпионатом Казахстана среди школьников.

— У нас очень много местных талантливых девочек, — отметил старший тренер области Куленке Губашев. – Вот, например, 12-летняя Лера Голованова. Два года назад она стала ходить к нам на тренировки, и ни одну из них не пропускала. Девочка оказалась довольно талантливой. Тогда я спросил ее папу, не хочет ли он, чтобы она перешла в спортинтернат, где можно совмещать и учебу, и спорт. Они согласились. И вот сейчас я вижу, что она проявляет себя только с лучшей стороны.

30 сентября в 14.00 часов «Грация-KZ» сыграет с «Жетысу». 1 октября в 14.00 часов «Грация-KZ» встретится с командой «Алтай».

Текст и фото: Екатерина ЛИТВЯКОВА