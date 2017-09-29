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Опубликовано: Пт, Сен 29th, 2017
492 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске возбудили уголовное дело на водителя, сбившего ребёнка

Речь идёт о ДТП, в котором мужчина сбил ребёнка на пешеходном переходе в районе завода «Омега». Девочка находится в травматологическом отделении детской областной больницы.

Иллюстративное фото

Полиция возбудила дело по статье 345 части 1 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем,  троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее, по неосторожности, причинение вреда средней тяжести здоровью человека».

— Вчера, 28 сентября, примерно, в 12 часов дня, в Уральске на улице Конкина, напротив магазина «Теремок», мужчина 1958 года рождения на автомобиле марки «Audi 80»совершил наезд на ребёнка 2008 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

О состоянии девочки пока ничего не известно. В областном Управлении здравоохранения нам посоветовали обратиться в областную детскую больницу. Заместитель директора областной детской больницы Александр Гехман комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что ему необходимо получить разрешение от родителей девочки.

Мария Мельникова.

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