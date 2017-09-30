В Казахстане разрешили «пригубить» за рулём (ИНФОГРАФИКА)

В Казахстане приняты новые Правила проведения медицинского освидетельствования, которые вступили в силу с 9 сентября 2017 года. Среди них — увеличение допустимых промилле в организме водителя.

Решение принять допустимую норму алкоголя в крови было продиктовано, рекомендациями медиков и зарубежным опытом. В организме человека может вырабатываться алкоголь, правда, в очень небольших количествах, — так называемый эндогенный, в силу определенных химических реакций. Цифры свыше 0 могут высветиться на шкале алкотестера и в случае, если в окружающем воздухе в значительных концентрациях присутствуют пары ацетона, бензина, выхлопные газы и другие летучие вещества вплоть до сигаретного дыма.

«При проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния алкогольного опьянения проводится количественное исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь. Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя осуществляется с использованием технических средств измерения, официально зарегистрированных и применяемых в Республике Казахстан», — говорится в правилах.

Проведение лабораторного исследования или экспресс-тестирования крови или мочи при подозрении на алкогольное опьянение, является необходимым в следующих случаях:

1) невозможность полного освидетельствования в связи с тяжестью состояния освидетельствуемого;

2) при наличии сомнений врача в комплексной оценке состояния опьянения (психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств);

3) в случае несогласия освидетельствуемого с результатами заключения;

4) в случаях повторного освидетельствования;

5) при установлении факта употребления (какого-либо) психоактивного вещества и отсутствии признаков состояния опьянения (психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств);

6) при дорожно-транспортном происшествии или совершении правонарушения с наличием пострадавших лиц.

С начала 2017 года в Казахстане уже произошло более 7000 ДТП. Каждый третий случай происходит по вине водителей, в том числе, и нетрезвых.

Нана ИКСАНОВА