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Опубликовано: Вс, Окт 1st, 2017
27 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: Холодно и пасмурно

Западно-Казахстанская область по-прежнему будет находиться под воздействием арктических воздушных масс, поступающих с районов Карского моря. Поэтому в регионе в ближайшие три дня сохранится холодная пасмурная погода.

В понедельник, вторник и среду переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днём от +3 до +8 градусов по Цельсию.

В ночь с понедельника на вторник температура воздуха опустится ниже нуля — до минус 4 градуса.

Ветер северный, к среде он изменит направление на северо-западный.

 

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