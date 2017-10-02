Более пятидесяти человек погибли во время стрельбы на концерте в Лас-Вегасе

Трагедия на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия

Полиция ликвидировала преступника, начавшего стрелять из автоматического оружия с 32 этажа отеля Mandalay Вау. Им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. В номере отеля, откуда Пэддок стрелял по посетителями фестиваля кантри-музыки Route 91, полиция позже обнаружила семь единиц огнестрельного оружия, однако ранее Паддок не был замечен ни в какой криминальной деятельности и в связях с экстремистами. После инцидента городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

Напомним, что в 2016 году охранник Омар Матин расстрелял посетителей гей-клуба во Флориде, убив 49 человек и ранив более пятидесяти.

Участница фестиваля Хизер Семен рассказала, что поначалу звуки выстрелов были похожи на грохот фейерверка, но потом стало понятно, что это «массовая стрельба».

«В этот момент шло выступление, и после двух очередей свет на сцене потух и мы легли на пол. Я слышала, как пролетают пули и рикошетят от вещей. Мы были у перил, где довольно безопасно. Нам пришлось дождаться, чтобы большая часть толпы ушла, и мы смогли выбраться из-за кулис во время перезарядки. Как только выстрелы снова зазвучали, мы попадали и попрятались настолько низко, насколько смогли, пока патроны не кончились. Как только стрельба прекратилась, мы снова побежали. В группе, с которой я спасалась от выстрелов, никто не пострадал», — рассказала Хизер Семен.

Фотографии с места трагедии:

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