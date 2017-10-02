В Уральске часть отремонтированной дороги осталась без асфальта

Пока горожане гадают: кто сэкономил на ремонте улицы Жангир хана, чиновники заявляют, что асфальта не отфрезированных участках указанной трассы быть не должно – это обочина.

— В Уральске было несколько улиц с 6 полосами движения. Сейчас осталась парочка. Я думаю, что ещё пара ремонтов дорог и будет везде одностороннее движение в одну полосу, — написал в соцсетях уралец Арман Рыскалиев и приложил к своему посту фото. – Сфогтографировал дорогу по улице Жангир хана – на фото видно, насколько уже здесь стала дорога.

Руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев в ответ на вопрос «УН», почему у автомобилистов «оттяпали» кусок трассы, категорично заявляет, что никто не крал полметра асфальтовой дороги по улице Жангир хана в районе 20-й школы.

— По проекту ширина проезжей части на этой трассе составляет 9 метров. Она была такой по стандарту, такой и осталась, — объясняет главный дорожник города. – Когда-то там положили лишних полметра асфальта на обочину. Но этого асфальта там быть не должно.

Людмила КАЛАШНИКОВА