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Опубликовано: Пн, Окт 2nd, 2017
429 ЗКО / Картина дня

В Уральске часть отремонтированной дороги осталась без асфальта

Пока горожане гадают: кто сэкономил на ремонте улицы Жангир хана, чиновники заявляют, что асфальта не отфрезированных участках указанной трассы быть не должно – это обочина.

—  В Уральске было несколько улиц с 6 полосами движения. Сейчас осталась парочка. Я думаю, что ещё пара ремонтов дорог и будет везде одностороннее движение в одну полосу, — написал в соцсетях уралец Арман Рыскалиев и приложил к своему посту фото. – Сфогтографировал дорогу по улице Жангир хана – на фото видно, насколько уже здесь стала дорога.

Руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев в ответ на вопрос «УН», почему у автомобилистов «оттяпали» кусок трассы, категорично заявляет, что никто не крал полметра асфальтовой дороги по улице Жангир хана в районе 20-й школы.

— По проекту ширина проезжей части на этой трассе составляет 9 метров. Она была такой по стандарту, такой и осталась, — объясняет главный дорожник города. – Когда-то там положили лишних полметра асфальта на обочину. Но этого асфальта там быть не должно.

Людмила КАЛАШНИКОВА

2 комментария
  1. MEN says:
    2 октября 2017 в 17:04

    Кайрат ты себя слышиш? Как это — положили лишний асфальт? Аветик раньше ремонт делал и xочешь сказать что он лишний асфальт за свой счет положил? Почему согласовали такой украденный проект? И сколько % ты себе взял за такое достижение?

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  2. Астана says:
    2 октября 2017 в 17:09

    Работа для Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области.

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