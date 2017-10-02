В Уральске семью погорельцев пообещали поддержать аким и депутаты

Пока их визиты носили лишь ознакомительный характер – аким города Мурат Мукаев и депутат гормаслихата Валентина Михно узнали, что нужно семье Алёне Барышевой, маме-одиночке с двумя детьми, у которых сгорел дом. И сказали, что помогут.

— Аким города приезжал к нам в прошедшее воскресенье, посочувствовал нам и пообещал помочь, — рассказала Алёна Барышева «УН», — Депутат Валентина Михно приезжала в понедельник и предложила купить нам во вторую комнату линолеум.

Пока же, по словам женщины, они с мамой своими силами делают спешно ремонт в сгоревших комнатах, чтобы дети могли вернуться в них жить ещё до холодов.

— Вчера к нам приезжал аким города, пообещал оказать помощь, но сегодня из акимата пока никто не приходил. Мы сами с мамой делаем ремонт в доме. Вчера бизнесмен по имени Вадим привёз нам три мешка шпатлёвки, линолеум в спальню и пообещал ещё подвезти цемент. Нам сейчас очень нужны мужские руки – мы с мамой ни шпаклевать, ни заливать пол цементом не можем.

Если у вас есть свободное время, строительные навыки и самое главное – желание помочь семье, у которой выгорел изнутри жилой дом, звоните Алёне Барышевой по тел.: 87051431122, адрес семьи: ул. Маметовой, дом 35.

Людмила КАЛАШНИКОВА, фото Рауль УПОРОВ