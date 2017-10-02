В ЗКО готовят к продаже диагностический центр

Стартовая цена, за которую власти намерены продать данный объект здравоохранения, ещё не определена. Но за последние пять лет в диагностический центр было закуплено оборудования в общей сумме на 906 млн. тенге.

Оценку диагностического центра произведут до конца октября 2017 года. И уже после этого объявят тендер на его передачу в частные руки.

На данный момент, как сообщили «УН» в областном управлении финансов, уже выбран независимый оценщик, который за сентябрь-октябрь проведёт оценку имущественного комплекса областного диагностического центра и определит его рыночную стоимость. На сегодня предварительная стоимость имущественного комплекса неизвестна.

Заместитель руководителя облуправления финансов Фарида Раджапова объяснила, что областной консультативно-диагностический центр как имущественный комплекс не будут продавать с аукциона, он будет передан в доверительное управление с правом последующего выкупа. Для этого будет объявлен тендер, но только после оценки стоимости диагностического центра (отследить эту информацию можно будет на веб портале gosreestr.kz).

В областном управлении здравоохранения «УН» сообщили, что диагностический центр будет передан в доверительное управление с правом выкупа при условии, что предприниматель три года будет сохранять профиль деятельности этой медицинской организации.

В рамках государственного объёма бесплатной медпомощи (ГОБМП) диагностический центр будет продолжать оказывать медуслуги населению области.

Объём госзаказа по ГОБМП на 2017 год по областному диагностическому центру составил свыше 50 млн. тенге (из них консультативно-диагностическая помощь – 36,7 млн. тенге, стационарозамещающая помощь – 14,4 млн. тенге). В 2016 году объём госзаказа по ГОМБП в данной медорганизации был примерно на том же уровне – 46 млн. тенге (из них 40 млн. тенге – КДП и 6,8 млн. тенге – СПЗ).

За последние 5 лет – с 2012 по 2017 годы, согласно информации областного управления здравоохранения, в областной диагностический центр было закуплено оборудования на общую сумму свыше 906 млн. тенге.

Среди госзакупок центра особое место занимает компьютерный томограф, его приобрели за 345,8 млн. тенге в 2016 году. Кроме того, на балансе данного медучреждения есть ультразвуковая диагностическая система экспертного класса стоимостью 73,9 млн. тенге, аппарат ультразвуковой диагностики – за 55 млн. тенге (эти медприборы были приобретены также в 2016 году), 4 системы УЗД медицинские – за 49,9, 48,5, 27 и 46 млн. тенге соответственно.

Следует отметить, что большая часть дорогостоящего оборудования – на сумму более 639 млн. тенге были закуплены облздравом для областного диагностического центра в период с 2016 по 2017 годы, в тот период времени, когда этот центр уже начали готовить к передаче в частные руки.

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Как вы считаете, передача медучреждений в частные руки улучшит качество медицинского обслуживания? Думаю, что да. Частник наведёт порядок в этой сфере.

Боюсь, что теперь лечиться будет не по карману – частник будет «задирать» цены на свои услуги.

Не знаю. Мне всё равно, я редко болею. Просмотреть результаты

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Людмила КАЛАШНИКОВА