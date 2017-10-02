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Опубликовано: Пн, Окт 2nd, 2017
59 ЗКО / Картина дня

Восемь миллионов госбюджета потратили на выкуп оружия в ЗКО

Полиция области проводит акцию по выкупу незаконно хранящегося оружия. Всего с апреля этого года жители сдали 160 единиц оружия.

иллюстративное фото

—  Акция направлена на снижение уровня преступлений с применением огнестрельного оружия. За пять месяцев (с апреля по сентябрь – примечание редакции) текущего года в полицию поступило 140 заявлений, — сообщил пресс-секретарь ДВД – всё сданное оружие проверено в банке данных, по выкупаемым предметам проведены экспертизы. По всем заявлениям комиссиями приняты решения о выкупе. Общая сумма выкупа составила 8 034 000 тенге.

Мария Мельникова

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