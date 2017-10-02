Восемь миллионов госбюджета потратили на выкуп оружия в ЗКО

Полиция области проводит акцию по выкупу незаконно хранящегося оружия. Всего с апреля этого года жители сдали 160 единиц оружия.

— Акция направлена на снижение уровня преступлений с применением огнестрельного оружия. За пять месяцев (с апреля по сентябрь – примечание редакции) текущего года в полицию поступило 140 заявлений, — сообщил пресс-секретарь ДВД – всё сданное оружие проверено в банке данных, по выкупаемым предметам проведены экспертизы. По всем заявлениям комиссиями приняты решения о выкупе. Общая сумма выкупа составила 8 034 000 тенге.

Мария Мельникова