Вторую неделю в ЗКО ищут пожилую женщину

Калинина Татьяна Никитовна ушла из дома в посёлке Фёдоровка 23 сентября и до настоящего момента не вернулась. У женщины частичная потеря памяти.

В редакцию «УН» обратилась дочь Татьяны Калининой, Наталья Продивляная, с просьбой помочь в поисках пропавшей матери.

— Мы самостоятельно ищем маму, — рассказала Наталья Продивляная,- в поисках нам помогают родственники. Обходим посёлок каждый день. Но результатов нет. Даже не знаем уже, куда идти. Сейчас уже холодно на улице, а мама ушла в одежде налегке и резиновых сланцах.

Наталья обратилась с заявлением в полицию на пятый день пропажи мамы. Однако собственные поиски они не прекращают.

— Мы каждый день обходим места, которые маме могут быть знакомы, — рассказала Наталья Продивляная. — Расспрашиваем всех по дороге. За всё время поисков ни разу не встретили полицейских, которые бы занимались поисками по нашему делу.

По словам Натальи, она уже обращалась в прокуратуру. Однако по закону заявление в прокуратуре принимают по истечении десяти дней с момента пропажи человека.

Калинина Татьяна Никитовна 1960 года рождения. Была одета в сиреневую кофту с капюшоном, светло-коричневое платье, серые бриджи, розовые сланцы. Приметы: правое веко закрыто, страдает частичной потерей памяти.

Обращаться по телефону: 8 705 804 27 01 Наталья.

Мария МЕЛЬНИКОВА