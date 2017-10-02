Погода +6oC
$341.24
400.27
5.9=
Опубликовано: Пн, Окт 2nd, 2017
697 ЗКО / Картина дня

Вторую неделю в ЗКО ищут пожилую женщину

Калинина Татьяна Никитовна ушла из дома в посёлке Фёдоровка 23 сентября и до настоящего момента не вернулась. У женщины частичная потеря памяти.

Калинина Татьяна Никитовна

В редакцию «УН» обратилась дочь Татьяны Калининой, Наталья Продивляная, с просьбой помочь в поисках пропавшей матери.

— Мы самостоятельно ищем маму, — рассказала Наталья Продивляная,-  в поисках нам помогают родственники. Обходим посёлок каждый день. Но результатов нет. Даже не знаем уже, куда идти. Сейчас уже холодно на улице, а мама ушла в одежде налегке и резиновых сланцах.

Наталья обратилась с заявлением в полицию на пятый день пропажи мамы. Однако собственные поиски они не прекращают.

— Мы каждый день обходим места, которые маме могут быть знакомы, — рассказала Наталья Продивляная.  — Расспрашиваем всех по дороге. За всё время поисков ни разу не встретили полицейских, которые бы занимались поисками по нашему делу.

По словам Натальи, она уже обращалась в прокуратуру. Однако по закону заявление в прокуратуре принимают по истечении десяти дней с момента пропажи человека.

 

Калинина Татьяна Никитовна 1960 года рождения. Была одета в сиреневую кофту с капюшоном, светло-коричневое платье, серые бриджи, розовые сланцы. Приметы: правое веко закрыто, страдает частичной потерей памяти.

Обращаться по телефону: 8 705 804 27 01 Наталья.

Мария МЕЛЬНИКОВА

 

Один комментарий
  1. антон66 says:
    2 октября 2017 в 17:14

    Не понимаю,почему заявление принимают по истечение десяти дней ? А если человек попал в беду и ему нужна помощь? Ведь бывает дорога каждая минута!

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-02
Утром6 ℃
Днем6 ℃
Вечером3.13 ℃
Ночью-0.69 ℃
Влажность68 %
ДавлениеhPa 1028.01
Скорость ветра7.5 м/с
2017-10-03
Утром-3.51 ℃
Днем4.57 ℃
Вечером4.06 ℃
Ночью3.53 ℃
Влажность63 %
ДавлениеhPa 1033.66
Скорость ветра5.72 м/с