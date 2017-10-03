«Этих людей нужно найти» — Сагадиев о ложной информации об учебниках

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал дело о распространении ложной информации об учебниках, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Мы заявили в Министерство внутренних дел. Они начали свою работу. Насколько понимаю, возбудили уголовное дело. Нам они информацию еще не предоставляли, то есть мы не знаем, на каком этапе у них работа проходит. Мы сообщали только о фейках. По нашему мнению, этих людей нужно найти. Если произошел целенаправленный обман населения, этим должно заниматься МВД», — сообщил Сагадиев в кулуарах после заседания правительства РК. Министр уточнил, что дело касается только ложных заявлений в адрес казахстанских учебников и не касается возмущенных постов родителей в социальных сетях. «Наш департамент подал заявление по фактам публикаций, которые выдавались за казахстанские учебники и по существу не являлись казахстанскими учебниками. Мы по этим фактам были обязаны сделать заявку, у МВД есть свои процедуры, они (сотрудники МВД — прим. автора) их соблюдают», — отметил он. По поводу недовольства казахстанскими учебниками министр сообщил, что комиссия центра «Учебник» посетит все области, встретится с родителями и проведет соответствующую работу. «На сегодня ситуация свелась к тому, что вся информация была и в старых учебниках, единственное, новые учебники были перекомпанованы неклассически. Возможно, учебники 6-8 классов без изменения наших подходов к обновленному содержанию, скомпанованы чуть более классически», — добавил Сагадиев. Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК обратилось в МВД в связи с ложной рассылкой об учебниках. 23 сентября Департамент внутренних дел Астаны зарегистрировал обращение МОН РК о распространении неизвестными в социальных сетях ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины.

tengrinews.kz