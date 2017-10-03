«Голого» полицейского уволили со службы

В ДВД ЗКО рассказали об итогах проверки, и том, когда и при каких обстоятельствах были сняты интимные фотографии участкового инспектора полиции. Ранее на время служебной проверки он был отстранен от службы.

«Управлением собственной безопасности ДВД ЗКО проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что 12 мая 2017 года участковый инспектор полиции МПС Абайского ОП УВД Уральска Каюпов Ермек Набибуллаевич вне службы, во время обеденного перерыва, находясь по месту жительства своей сожительницы Г. М. 1975 года рождения, вступил с ней в интимную связь. По итогам служебного расследования за нарушение норм служебной этики государственного служащего майор полиции Каюпов Е. Н. освобожден от занимаемой должности», — сообщили в ДВД ЗКО в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

Ранее в Сети появились фотографии участкового инспектора полиции. Руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование.

«Установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является «девушкой легкого поведения», как отмечено в сопровождающей фотографию информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования», — заявили тогда в полиции.

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