Погода 0oC
$341.24
400.27
5.9=
Опубликовано: Вт, Окт 3rd, 2017
3 Народные новости

Как жителям Аксая получить воду

Степан Геймур:

Третий месяц южная часть старого города испытывает перебои с водоснабжением. В прошедшую неделю  три дня вода в дома и квартиры вообще не подавалась. Исходя из сложившейся ситуации, хода проведения ремонтных работ и прогнозируя дальнейшее усугубление обстановки, можно с большой степенью вероятности предвидеть, какая перспектива водоснабжения ожидает жителей города в ближайшее время, особенно с наступлением морозов.

В воскресенье и понедельник (2 и 3 го октября) ситуация повторилась. И всё это время (в период отсутствия воды) горожане метались с вёдрами по улицам, в надежде  поймать автоцистерну «призрак», которая якобы развозила воду в «безводные» кварталы старого города. Одни горожане утверждали, что им удалось набрать ведро воды, другие не успели, так как автоцистерна уже уехала, третьи вообще не слышали о такой «полезной услуге».

В этой ситуации печально то, что для таких случаев процедура обеспечения населения водой, чётко и ясно прописана  в руководящих документах системы Гражданской обороны и профилактики чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а реально существующие в городе и районе отделы по делам ГО и ЧС, не смогли должным образом организовать выдачу питьевой воды населению.

Я уже давно на пенсии и мне неудобно напоминать исполнительной власти города и района об их обязанностях по организации систем жизнеобеспечения населения в особых условиях.

А ведь всё элементарно просто. Для подачи (получения) воды населению, в таких случаях должны быть развёрнуты водоразборные пункты. Места их размещения должны соответствовать санитарным требованиям, а само место должно быть обозначено табличкой с надписью «Водоразборный пункт», с указанием графика подвоза (подачи) питьевой воды.  Автоцистерна и водитель должны пройти санитарный контроль специалистами отдела охраны общественного здоровья и иметь допуск (разрешение) на право выполнять  этот вид деятельности.

Режим работы, время и порядок функционирования водоразборных пунктов для населения должны широко и своевременно освещаться с местных средствах массовой информации, а непосредственно на участках должны бать вывешены соответствующие объявления.

 

 

 

 

Нелепость и абсурдность сложившейся ситуации не поддаётся пониманию и по той причине, что руководящие специалисты акиматов, предприятий города и района проходят ежегодное обучение на областных курсах ГО и ЧС, а руководители органов власти и хозяйствующих объектов, на республиканских курсах при МЧС РК.

 

 

Житель города Аксая,

 

 

С.Геймур

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-03
Утром0 ℃
Днем6.67 ℃
Вечером4.76 ℃
Ночью3.53 ℃
Влажность63 %
ДавлениеhPa 1033.66
Скорость ветра5.72 м/с
2017-10-04
Утром1.99 ℃
Днем9.54 ℃
Вечером6.82 ℃
Ночью0.56 ℃
Влажность69 %
ДавлениеhPa 1035.6
Скорость ветра6.26 м/с