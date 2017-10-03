Как жителям Аксая получить воду

Степан Геймур:

Третий месяц южная часть старого города испытывает перебои с водоснабжением. В прошедшую неделю три дня вода в дома и квартиры вообще не подавалась. Исходя из сложившейся ситуации, хода проведения ремонтных работ и прогнозируя дальнейшее усугубление обстановки, можно с большой степенью вероятности предвидеть, какая перспектива водоснабжения ожидает жителей города в ближайшее время, особенно с наступлением морозов.

В воскресенье и понедельник (2 и 3 го октября) ситуация повторилась. И всё это время (в период отсутствия воды) горожане метались с вёдрами по улицам, в надежде поймать автоцистерну «призрак», которая якобы развозила воду в «безводные» кварталы старого города. Одни горожане утверждали, что им удалось набрать ведро воды, другие не успели, так как автоцистерна уже уехала, третьи вообще не слышали о такой «полезной услуге».

В этой ситуации печально то, что для таких случаев процедура обеспечения населения водой, чётко и ясно прописана в руководящих документах системы Гражданской обороны и профилактики чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а реально существующие в городе и районе отделы по делам ГО и ЧС, не смогли должным образом организовать выдачу питьевой воды населению.

Я уже давно на пенсии и мне неудобно напоминать исполнительной власти города и района об их обязанностях по организации систем жизнеобеспечения населения в особых условиях.

А ведь всё элементарно просто. Для подачи (получения) воды населению, в таких случаях должны быть развёрнуты водоразборные пункты. Места их размещения должны соответствовать санитарным требованиям, а само место должно быть обозначено табличкой с надписью «Водоразборный пункт», с указанием графика подвоза (подачи) питьевой воды. Автоцистерна и водитель должны пройти санитарный контроль специалистами отдела охраны общественного здоровья и иметь допуск (разрешение) на право выполнять этот вид деятельности.

Режим работы, время и порядок функционирования водоразборных пунктов для населения должны широко и своевременно освещаться с местных средствах массовой информации, а непосредственно на участках должны бать вывешены соответствующие объявления.

Нелепость и абсурдность сложившейся ситуации не поддаётся пониманию и по той причине, что руководящие специалисты акиматов, предприятий города и района проходят ежегодное обучение на областных курсах ГО и ЧС, а руководители органов власти и хозяйствующих объектов, на республиканских курсах при МЧС РК.

Житель города Аксая,

С.Геймур