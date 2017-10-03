«Нельзя выгонять детей из школы из-за платка» — Управление образования по ЗКО

Но штрафовать за это родителей закон позволяет. Сегодня в Уральске обсудили вопрос о школьной форме, и о ношении головных уборов в школу, в частности.

В Уральске прошел брифинг по теме норм школьной формы. «Отбиваться» от нападок журналистов пришлось и.о. руководителя Управления образования по ЗКО Зауре Гумаровой, руководителю Управления по делам религии по ЗКО Саялбеку Гиззатову и руководителю Департамента по контролю услуг образования Светлане Бахишевой. Главным вопросом брифинга стало ношение религиозной атрибутики в школе.

— Согласно Конституции РК, наше государство является светским, и, соответственно, никакая религия не может быть навязанной и устанавливаться в качестве основной, — говорит Саялбек Гиззатов. – Закон чётко разделяет светские образовательные учреждения и духовные. В светских учреждениях соответствующий дресс-код и отказ от него приравниваются к отказу от своих прямых обязанностей.

Также чиновник сравнил нарушения дресс-кода посредством ношения платков с отказом служить в армии и платить налоги.

— В наших школах есть требования к общей школьной форме, — продолжила Зауре Гумарова. – И ношение платков не входит в школьную форму.

Также Зауре Гумарова отметила, что требования к школьной форме касаются не только религиозной атрибутики.

— Также в каждой школе родительским советом устанавливаются длина юбки, фасон блузок, цвета одежды, — говорит чиновница. – Нельзя в школу красить волосы, носить серьги и пирсинг.

По словам чиновницы, несмотря на нарушения правил школьной формы, директора не имеют права выгонять ребенка со школы, если тот пришел в ненадлежащей форме.

— Нужно доносить информацию до родителей, чтобы они одевали своих детей в школьную форму, — говорит Зауре Гумарова. – Пока будут идти разбирательства, ребенок должен ходить в школу. И, если родители не согласны с этими требованиями, то для них предусмотрено наказание по статье 409 КоАП — 10 МРП.