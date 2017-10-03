Стрелок из Лас-Вегаса оказался мультимиллионером

Устроивший стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, Стивен Пэддок был мультимиллионером. Об этом рассказали близкие родственники стрелка.

По словам брата злоумышленника, Пэддок был богат: многомиллионное состояние он заработал на инвестициях в недвижимость, пишет vesti.ru.

Также он отметил, что ему неизвестно о каких-либо финансовых трудностях, которые Стивен мог испытывать в последнее время. Ничто в поведении Пэддока не говорило о том, что он может пойти на убийство.

«Это, как астероид, который падает с неба. Если на вас упадет астероид, вы почувствуете то, что я испытываю сейчас. В этом совершенно нет логики, даже мне непонятно, как мой брат мог совершить такое. Нет ни одной мысли! Могу показать вам его сообщения, в них нет ничего особенного», — признался Эрик Пэддок, брат предполагаемого преступника.

Незадолго до инцидента, Пэддок осуществил несколько переводов в десятки тысяч долларов, связанных с азартными играми в казино.

Как отмечает РИА Новости, мотив преступника в Лас-Вегасе, открывшего стрельбу по людям в воскресенье вечером, пока неизвестен.

Шериф города Джозеф Ломбардо заявил то, что 64-летний Стивен Пэддок проживал неподалеку от Лас-Вегаса, в городе Мескит. В его доме нашли 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы. Еще 16 единиц оружия нашли в номере гостиницы, из которого он вел огонь.

По данным полиции, Пэддок ранее не привлекался к уголовной ответственности. Также существует информация, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

Напомним, ранее отмечалось, что злоумышленник во время концерта кантри-музыки, который проходил в развлекательном комплексе Mandalay Bay, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля, и выпустил в зрителей фестиваля не менее сотни пуль.

По новым поступившим данным, число жертв выросло до 59 человек, 527 ранены.