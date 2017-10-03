В Уральске вдвое подорожал картофель

Несмотря на неплохую урожайность, цены на «второй хлеб» на рынках города продолжают расти. Килограмм картошки стоит 130 тенге. В начале сентября килограмм корнеплода можно было приобрести за 55 тенге.

Продавцы картофеля на рынке «Ел- Ырысы» покупают ее у более крупных оптовиков, те, в свою очередь берут картофель у фермеров на полях.

— Мы продаем картофель по 130 тенге за килограмм, — рассказывает Евгения Фогель. – Мы покупаем картофель за 100-110 тенге и накидываем максмимум 15 процентов. Крупные оптовики покупают на полях картошку за 70 тенге, а также покупают её в России за 45 тенге. При этом они продают и российскую и нашу картошку за одну и ту же цену.

По словам Евгении Фогель, месяц назад картофель продавали за 55 тенге за килограмм, а цены росли на 5-10 тенге, два раза в неделю.

— Люди нам высказывают, что картошка дорогая, думают, что это мы задираем цены, но это не так, от нас ничего не зависит. Люди все равно покупают, деваться некуда, зимой цены могут подскочить до трехсот тенге за килограмм .

В управлении сельского хозяйства сообщают о других ценах.

— На ярмарке картофель стоит от 60 до 80 тенге за килограмм, — говорит заместитель управления сельского хозяйства Жасулан ХАЛИУЛЛИН. – На рынках, по вчерашним данным, от 60 до 90 тенге за килограмм.

Цены на картофель контролируются их ведомством ежедневно, сообщил представитель сельского хозяйства.

Повышение цен на картофель Халиуллин связывает с плохой погодой на выходных, из-за чего приостановилась уборка урожая. Также он отметил, что крестьянские хозяйства получают солярку по субсидированной цене — 124 тенге за литр, в то время как на автозаправках солярка стоит 180-190 тенге за литр.

На сегодняшний день фермерами области собрано 40 596 тонн картофеля. Это 73,9 процента ( 2841 гектар) от всей площади, засеянной картофелем, всего в области засеяно картофелем 3842 гектара.

— На сегодняшний день урожайность составила 142 центнера картофеля на гектар, — сообщил Халиуллин. – В прошлом году урожайность была 138, 6 центнеров на гектар.

Почему цены на картофель растут, несмотря на то, что сезон еще не закончился? Что говорят фермеры, выращивающие картофель.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА