В Уральске установились рекордно высокие цены на бензин (ФОТО)

Сами водители говорят, что, несмотря на удорожание, деваться некуда. Придется отдавать больше, потому что выхода другого нет.

— Теперь чистого дохода меньше будет выходить, конечно, но работать, все равно, нужно», — говорит таксист Александр, работник «Яндекс-Такси». — Думаю, цена, вряд ли, уже упадет, придется привыкать к новой. Хотя все и так знают, что цены у нас только растут.