В Уральске установились рекордно высокие цены на бензин (ФОТО)
Рост цен на бензин начался в начале сентября, и продолжается до сих пор. На минувших выходных цены взлетели до 150 тенге за литр. Сегодня средняя цена на заправках составляет 155-165 тенге за литр бензина «АИ-92», и 160-170 — за литр дизельного топлива.
В разгар рабочего дня почти на всех городских заправках нет автомобилей. Кассиры уверяют — бензин в наличии есть, и заправляют им без ограничений по литражу. На вопрос о том, почему на заправках нет машин, пожимают плечами.
В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что подорожание топлива в стране связано с резко увеличившимся спросом, передает корреспондент Tengrinews. «На начало лета у нас были высокие запасы, многие компании самоуспокоились, импорт у нас снизился. При этом, вторым фактором сыграло то, что на российском рынке пошел резкий рост цен. Соответственно, эти запасы у нас резко снизились, и мы столкнулись с текущим уровнем остатков в 125 тысяч тонн», — заявил вице-министр энергетики Асет Магауов.
Сами водители говорят, что, несмотря на удорожание, деваться некуда. Придется отдавать больше, потому что выхода другого нет.
— Теперь чистого дохода меньше будет выходить, конечно, но работать, все равно, нужно», — говорит таксист Александр, работник «Яндекс-Такси». — Думаю, цена, вряд ли, уже упадет, придется привыкать к новой. Хотя все и так знают, что цены у нас только растут.
Напомним, что в сентябре бензин «АИ-92» дорожал дважды: сначала — до 144, а затем — до 147 тенге за литр. Прогнозируемая цена, с учетом будущего импорта, составляет 155-157 тенге за литр бензина «АИ-92».
Нана ИКСАНОВА