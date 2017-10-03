В ЗКО собрали зерна на 11% больше, чем в прошлом году

По данным областного управления сельского хозяйства, фермеры убрали весь урожай зерна, который составил в общем объёме 360 тысяч тонн. И это при том, что господдержку зерноводческих хозяйств по области сократили в 2,5 раза.

Собранной пшеницы, как отметили в сельхозуправлении, хватит на то, чтобы полностью обеспечить потребности ЗКО в семенном, продовольственном и фуражном зерне.

На сегодня потребность области в продовольственном зерне в год составляет порядка 110 тысяч тонн, в фуражном зерне – 180 тысяч тонн.

Чиновники от сельского хозяйства отметили, что средняя урожайность зерновых по ЗКО в 2017 году составила 14,7 центнера с гектара, в 2016 году она сложилась в пределах 14,5 центнера с гектара, в 2015 году – 6,6.

Значительно в 2017 году, по сравнению с 2015 годом, в области сократилось количество списанных из-за засухи и неурожаев площадей, засеянных зерновыми культурами: 4 тысячи гектаров в противовес 115,8 тысячам га (в 2016 списанных полей было 4 тысячи гектаров).

Следует отметить, что хорошие урожаи, это результат прежде всего самих фермеров, так как государство оказывает всё меньше поддержки сельскому хозяйству. В разрезе трёх последних лет субсидии зернопроизводителям снизились в 2,5 раза. Если в 2015 году на закуп семян, минеральных удобрений, гербицидов и организацию полива фермерам по ЗКО из госбюджета было выплачено в виде безвозмездной помощи 614 миллионов тенге, в 2016 году – 777,5 млн. тенге, то уже в 2017 году эта общая сумма сократилась до 261 млн. тенге.

В сельхозуправлении отмечают, что с 2017 года изменён механизм субсидирования развития зернопроизводства, и господдержку фермерам на повышение урожайности зерна, закуп ГСМ для проведения весенне-полевых и уборочных работ просто перестали выплачивать.

Людмила КАЛАШНИКОВА