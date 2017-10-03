Власти ЗКО отстают с формированием стабилизационного фонда для сдерживания цен на продовольствие
Об этом было сообщено сегодня на заседании правительства. При этом АО «СПК «Орал» держит выделенные из бюджета на закуп социально значимых продуктов на депозитах в банках. Ранее министерство сельского хозяйства именно это обстоятельство указывало причиной роста цен на овощи.
Социально-предпринимательские корпорации (СПК) являются оператором госпрограммы формирования стабилизационного фонда в регионах для сдерживания цен на них. Перечень продуктов, закладываемых в оперативные запасы, определен постановлением правительства — это картофель, лук, капуста, сахар, крупы.
Чем позже будут осуществляться закупки в стабфонд — тем дороже они обойдутся бюджету из-за сезонного подорожания продуктов. К 15 ноября формирование региональных стабилизационных фондов продовольствия должны быть полностью завершено.
Власти Западно-Казахстанской области, по сообщению Кайрата АЙТЦГАНОВА, вице-министра сельского хозяйства, не желают тратить средства на закуп овощей. В конце весны на депозитах СПК «Орал» нашли неизрасходованные на формирование стабфонда 261 миллион тенге.
С начала года инфляция в Казахстане составила 4,2%. Цены на продовольственные товары выросли на 3,1%, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Дариа САРМАНОВА