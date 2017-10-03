Жасулан Кужеков — Цена вашей наивности

Почему в стране десятилетиями хронический дефицит бензина, который никогда не исчезнет при нынешнем ценообразовании?

Никто не хочет соглашаться с простейшим выходом из ситуации и надеются на мифический «НПЗ#4», который в один день решит эту проблему. Объясняю еще раз, теперь на пальцах:

1. Откуда вы возьмете нефть для переработки на «НПЗ #4» при таких ценах на ГСМ? Даже в Африке он более рыночен, чем «развитой» стране#51″. Вы даже не можете найти нефть для имеющихся трех НПЗ!

2. Если прикрываясь вашей преступной перед будущими поколениями наивностью лоббисты протолкнут эту идею (надеюсь, что в правительстве не совсем идиоты и не дадут хода дальнейшему разбазариванию стремительного худеющего НацФонда), то начиная от проектирования и до пуско-наладочных работ (на разных этапах процент плавает) ненасытными шакалами будет расхищено от 10 до 30% денег выделенных на «НПЗ #4». Это означает, что из далеко не условных $5 млрд. в офшорах окажутся около $1 млрд. А завод ваш будет СТОЯТЬ, потому что и тогда не будет нефти для ее загрузки, потому что нефтяникам невыгодны ваши закупочные цены для внутреннего рынка, хоть убейте их. Вы просто задумайтесь: сегодня в Казахстане литр приличной по качеству питьевой воды дороже литра бензина! Точно такая же ситуация и в Венесуэле, кстати. И там дурик Мадуро тоже красиво дурит своих придурков-боливарианцев, но там хоть 40% населения понимает пагубность такой «социально-ориентированной» политики, и регулярно выходит на митинги против преступной халявы и губительного для рыночной экономики популизма.

Я уже писал том, почему в Казахстане настолько отвратительный по вкусу хлеб. Потому что вы уже 10 лет настаиваете, а антимонопольщики вам поддакивают на цене 50-60 тенге. Кушайте тогда на здоровье это дерьмо. Если бы он стоил 100 тенге, а ваш муж сократил бы курение на одну пачку сигарет в неделю (не семь, а шесть пачек), то ваши расходы остались бы прежними, но вы с детьми питались бы здоровее, а муж вонял бы меньше. Такова цена вашей наивности.

Тоже самое и с бензином. Вы будете ныть еще до 2027 года, но бензин регулярно будет исчезать и тогда. А надо его цену поднять с условных (помните, хлеб?) 50 тенге до 65-70, всего-то делов.

Короче, обе стороны хороши: и правительство, которое боится за свое кресло и не решается на жизненно-важный шаг, и инфантильный народ, который мечтает о брежневских временах. Только не забывайте, чем закончилась та халява, а кто не застал — читайте новости о Венесуэле.

ЗЫ. А в Грузии из нашей пшеницы выпекают замечательный и вкусный хлеб. Но по 150 тенге.