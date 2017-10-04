Девочка, сбитая на «зебре» обездвижена

28 сентября в районе завода «Омега» на пешеходном переходе водитель автомобиля «Audi 80» сбил 9-летнюю девочку Софью Толоконникову. С серьёзными травмами ребёнок доставлен в детскую областную больницу. Сейчас Софья лежит в специальной позе без движения. Чтобы кости срослись правильно, девочка должна две недели практически не шевелиться.

Журналисты «УН» встретились с мамой Софьи, Ольгой Толоконниковой, которая сейчас ухаживает за девочкой в больнице. В палату к девочке корреспондентов не пустили.

— Травмы, которые получила девочка, серьёзные, — рассказал Александр Гехман, заместитель директора детской областной больницы – посетителей к ней не пускают. Люди приходят с улицы, приносят много микробов, а у ребёнка сейчас ослаблен иммунитет. Мы оберегаем её от инфекций.

О состоянии Софьи мы узнали со слов мамы.

— У Софьи перелом костей таза, много ссадин и ушибов. Гипс не накладывали, вместо этого нам назначили особую позу, — рассказала Ольга — в которой кости таза должны срастись правильно. В этой позе Софье придётся лежать две недели в больнице, потом, возможно, и дома. А девочка у меня очень подвижная, активная – ей сложно постоянно лежать. Я ей объясняю, что это нужно для здоровья. Чтобы потом последствий не было с ногами.

Для правильного срастания костей таза, Софья постоянно должна находиться в позе «лягушки». Девочка лежит на спине, ноги, в полусогнутом состоянии, находятся на валике. Вставать, садиться или просто сменить позу Софье запретили врачи, так как любое движение может спровоцировать смещение и последующее неправильное срастание костей таза.

— Мы лежим одни в палате, Софье тяжело без общения. Вчера звонила однокласснице по видео-связи, потом весь вечер чуть не летала от счастья. Девочка она у меня общительная, дочка рисует, ходит в художественную школу. Но с её активностью, я бы её на бокс записала, –грустно улыбается Ольга – и в школе она отличница. В конце прошлого учебного года дочка сказала, что хочет сама ходить в школу. Я ей рассказала, как правильно дорогу переходить, что нужно быть очень аккуратной и осторожной. Всё было хорошо до того, как дороги перекрыли в Зачаганске. Сейчас все едут через Омегу, из-за этого у нас такие пробки, что даже я боюсь там дорогу переходить. Многие водители не пропускают пешеходов.

В тот день, когда Софья попала под машину, Ольга с младшим сыном (мальчику четыре года – примечание «УН») ездила по делам. И уже возвращалась домой, когда ей позвонили с телефона дочери и сообщили, что Софью сбила машина.

— Мы на автобусе возвращались с младшим ребёнком — говорит Ольга и еле сдерживает слёзы – я увидела пробку на нашем пешеходном переходе, люди столпились. Но я как-то значения не придала этому. А тут мне женщина с телефона дочки звонит и говорит, что Софью сбила машина. Я побежала туда.

По словам Ольги, водитель машины, сбивший Софью, сразу же подошёл с извинениями. И после приходил в больницу к Софье, чтобы лично перед ней извиниться.

— Я зла ему не желаю, — говорит Ольга – но только не хочется, чтобы такое повторилось. Я считаю, в таких случаях, надо прав человека лишать. Ведь он ребёнка сбил. Дочка говорит, что она даже не заметила, как он выскочил из-за остановившейся машины, значит, не внимательно ехал, скорость не снизил. Нельзя, чтоб такое повторялось.

Мария Мельникова