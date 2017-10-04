Подачу тепла в дома Уральска «тормозят» КСК

«Жайыктеплоэнерго» пустило отопление во все дома города 29 сентября. Однако жители города жалуются, что не во всех квартирах стало теплее. Оказывается, в этом виноваты КСК города.

— У нас всего 1175 домов на балансе, — рассказал Бекбулат Камешев, начальник отдела сбыта АО «Жайыктеплоэнерго» — сейчас отопление есть в 1061-м доме. Мы даём отопление на весь город, однако подачу тепла в дома перекрывают КСК, чтобы заставить жителей заплатить долги в КСК.

— Мы объясняем работникам КСК, что это не законно. Если «Жайыктеплоэнерго» начало подачу отопления в дом, значит, долгов у жителей перед нами нет. А долги перед КСК к нам отношения не имеют. Поэтому, если в отопления ещё нет, то нужно обращаться в КСК.

Также подача тепла может «тормозиться» из-за ремонтных работ или отсутствия паспорта готовности.

— В ближайшие два – три дня во всех домах появится отопление, — сообщил Мурат Байменов – Только четыре дома в городе являются проблемными. Это бывшие общежития по адресам Курмангазы, 111, Алмазова, 58/А, У.Громовой, 2/1, Евразия, 119. Эти дома не относятся к КСК и в них нет домуправляющего. Из-за этого в этих домах до сих пор не проведена опрессовка. С жителями этих домов мы проводим работу.

Мурат Байменов убедительно просит жителей города оплатить долги перед «Жайыктеплоэнерго», чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев. Список должников и злостных неплательщиков можно найти на сайте АО «Жайыктеплоэнерго» (ссылка)

Мария Мельникова