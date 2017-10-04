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Опубликовано: Ср, Окт 4th, 2017
381 ЗКО / Картина дня

Подачу тепла в дома Уральска «тормозят» КСК

«Жайыктеплоэнерго» пустило отопление во все дома города 29 сентября. Однако жители города жалуются, что не во всех квартирах стало теплее. Оказывается, в этом виноваты КСК города.

иллюстративное фото

— У нас всего 1175 домов на балансе, — рассказал Бекбулат Камешев, начальник отдела сбыта АО «Жайыктеплоэнерго» — сейчас отопление есть в 1061-м доме. Мы даём отопление на весь город, однако подачу тепла в дома перекрывают КСК, чтобы заставить жителей заплатить долги в КСК.

— Мы объясняем работникам КСК, что это не законно. Если «Жайыктеплоэнерго» начало подачу отопления в дом, значит,  долгов у жителей перед нами нет. А долги перед КСК к нам отношения не имеют. Поэтому, если в отопления ещё нет, то нужно обращаться в КСК.

Также подача тепла может «тормозиться» из-за ремонтных работ или отсутствия паспорта готовности.

— В ближайшие два – три дня во всех домах появится отопление, — сообщил Мурат Байменов – Только четыре дома в городе являются проблемными. Это бывшие общежития по адресам Курмангазы, 111, Алмазова, 58/А, У.Громовой, 2/1, Евразия, 119. Эти дома не относятся к КСК и в них нет домуправляющего. Из-за этого в этих домах до сих пор не проведена опрессовка. С жителями этих домов мы проводим работу.

Мурат Байменов убедительно просит жителей города оплатить долги перед «Жайыктеплоэнерго», чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев. Список должников и злостных неплательщиков можно найти на сайте АО «Жайыктеплоэнерго» (ссылка)

Мария Мельникова

2 комментария
  1. КСК says:
    4 октября 2017 в 17:09

    При чем КСК здесь? Давление не дают нормальное! У нас на ТОП 3.5 всего давление .Откуда будет тепло? и при чем здесь КСК? Вы когда пишите что то хоть узнавайте правду а не бударажте народ враньем!

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  2. Серик says:
    4 октября 2017 в 17:43

    В нашем доме холодно, тепло не дали. Маметова дом 111. Да я тоже думаю что это КСК наш не дает тепло

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