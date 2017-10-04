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Опубликовано: Ср, Окт 4th, 2017
397 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: Южный ветер и «бабье лето»

В ближайшие три дня (4-6 октября) в связи с проникновением холодных воздушных масс с полуострова Таймыр  на большей части территории Казахстана ожидается ветреная погода с осадками. Однако уже с четверга, по данным АО «Казгидромет», направление ветра начнет сменяться — с северного на южное и температура воздуха начнет постепенно подниматься. Начнется период «бабьего лета», которое обещает задержаться у нас на продолжительный период.

С господством  антициклона на территории ЗКО будет преобладать ясная погода без осадков, с температурой воздуха ночью 3 мороза…5 тепла,  днем – повышение до 8…16 тепла.

К концу недели и выходные дни будет поступать теплый средиземноморский воздух и днем столбики термометров преодолеют отметку +18…+23. °С.

 

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