В Уральске продолжается благоустройство дворов (ФОТО)

В редакцию «УН» обратилась Ирина КОЧЕРЁЖКИНА, жительница дома 77/1 по улице Досмухамедова, с вопросом, когда же все-таки закончат ремонт в их дворе. Вывернутые бетонные плиты, отсутствие любого покрытия и куски того, что раньше называлось детской площадкой.

— Месяца два назад, в начале августа приехали рабочие, начали ремонт, — говорит Ирина Геннадьевна. — Работа тянулась медленно – полчаса поработают, потом два часа спят. У нас, конечно старенький двор был, но то, что осталось после – это ни в какие ворота. Мы всем двором радовались, что наконец-то приведут в порядок все, благоустроят. А оказалось – зря. Вот уже два месяца никто не приезжает доделывать. Куда я только не звонила. Везде говорят: «Ждите! Сделают!». А когда? Вы не представляете, какой кошмар тут творится, когда идёт дождь. Мы буквально тонем в грязи. Детям негде играть, пенсионеры не могут выйти подышать, потому что ни одной лавочки не осталось. Была одна, — Ирина показывает рукой на то, что осталось от детской площадки, – так вообще выдернули.

Работы по данному двору действительно начались в августе текущего года, — сообщает заведующий сектором благоустройства ЖКХ Мирас МУЛКАЙ. – Подрядчики – ТОО «Айдана», по договору, должны завершить работы в этом дворе к концу октября этого года. В 2017 году до настоящего времени, было отремонтировано 16 дворов из 20 запланированных, которые отремонтируют до конца года. Средства на благоустройство выделяются из местного бюджета . В текущем году на эти цели было выделено 507 миллионов тенге.

Как сообщает отдел благоустройства ЖКХ, в текущем году на благоустройство дворовых территорий было разработано 29 проектов, которые в настоящий момент проходят экспертизу.

Нана ИКСАНОВА

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