В Уральске за сутки сгорели две квартиры в многоэтажных домах

В одной из этих квартир погиб 60-летний мужчина.

Как сообщили «УН» в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области первый тревожный звонок поступил к ним 3 октября в 18 часов 20 минут: по улице Мухита, дом 78/1, в многоквартирном доме открытым пламенем горит квартира на первом этаже.

Прибывшие на место пожарные установили, что из этой квартиры соседи успели вытащить женщину 1958 года рождения, находившуюся в бессознательном состоянии. Сами пожарные нашли и эвакуировали из горящего помещения мужчину 1957 года рождения (позже он скончался, не приходя в сознание, женщину госпитализировали в областную больницу).

Всех жильцов дома – 30 человек, включая пятерых детей, незамедлительно эвакуировали.

Силами 19 пожарных и 5 единиц техники пожар был потушен в 18 часов 56 минут. К счастью, пожар не успел распространиться на другие квартиры – в жилом доме выгорело 50 квадратных метров.

Второй звонок поступил на пульт противопожарной службы в 21 час 20 минут — по улице Матросова, 170, кв. 14, в квартире многоквартирного дома на пятом этаже горят личные вещи.

Незамедлительно огнеборцами была организована работа по тушению пожара. С места возгорания были эвакуированы 18 человек, из них — 4 детей.

— Пожар в 21 часов 59 минуты был ликвидирован на площади 4 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал. На тушение пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по ЗКО. — Уважаемые граждане, напоминаем вам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Осторожно обращайтесь с огнём, не курите в местах для этого не предназначенных, следите за состоянием электропроводки в Вашем доме, уходя из дома выключайте электроприборы, ну и, конечно же, ни в коем случае и не при каких обстоятельствах не давайте спички детям.

Людмила КАЛАШНИКОВА