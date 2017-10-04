В ЗКО проводники «КТЖ», делая «левые» на билетах, принесли ущерб в 7 милионов тенге

В департаменте госдоходов возбудили уголовное дело на проводников национальной компании «Қазақстан Темір Жолы», но позже прекратили его за применением сторон.

Об этом сообщил пресс- секретарь департамента государственных доходов Жангабыл Сагынов.

— Служба экономических расследований ДГД ЗКО возбудила ряд уголовных дел в отношении проводников регионального филиала «Южный» АО НК «КТЖ» «Пассажирские Перевозки», которые вступив в предварительный сговор, путем обмана и злоупотребления доверием, в 2016 году производили возврат проездных документов, — сообщил Жангабыл Сагынов. — Сумма ущерба составляет порядка 7 миллионов в тенге.

Меж тем, Сагынов отметил, что уголовные дела были прекращены, за примирением сторон.

— В ходе следствия, поступило заявление от председателя правления АО НК КТЖ Килыбая о примирении сторон в связи с полным возмещением причиненного ущерба, — говорит Жангабыл Сагынов. — Кроме того, от подозреваемых лиц, то есть от проводников поступили аналогичные заявления о примирении сторон в связи с заглаживанием вреда.

В ДГД ЗКО не сообщили точное число проводников, подозреваемых в хищениях, однако доподлинно известно, что их было порядка 10 человек. Мы обратились за комментарием в пресс-службу «Қазақстан Темір Жолы», чтобы узнать, были ли уволены проводники и сейчас ожидаем их ответа

Акмарал ШАЯХМЕТОВА