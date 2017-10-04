Погода +8oC
$342.36
401.79
5.9=
Опубликовано: Ср, Окт 4th, 2017
230 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО проводники «КТЖ», делая «левые» на билетах, принесли ущерб в 7 милионов тенге

 

В департаменте госдоходов возбудили уголовное дело  на проводников национальной компании «Қазақстан Темір Жолы», но позже прекратили его за применением сторон.

иллюстративное фото с официального сайт АО НК «КТЖ»

 

Об этом сообщил пресс- секретарь департамента государственных доходов Жангабыл Сагынов.

— Служба экономических расследований ДГД ЗКО возбудила ряд уголовных дел в отношении проводников регионального филиала «Южный» АО  НК «КТЖ» «Пассажирские Перевозки», которые вступив в предварительный сговор, путем обмана и злоупотребления доверием, в 2016 году производили возврат проездных документов, —  сообщил Жангабыл Сагынов. — Сумма ущерба составляет порядка 7 миллионов в тенге.

Меж тем, Сагынов отметил, что уголовные дела были прекращены, за примирением сторон.

— В  ходе следствия,  поступило заявление от председателя правления АО НК КТЖ Килыбая о примирении сторон в связи с полным возмещением причиненного ущерба, — говорит Жангабыл Сагынов. — Кроме того, от  подозреваемых лиц, то есть от  проводников поступили аналогичные заявления о примирении сторон в связи с заглаживанием вреда.

 

В ДГД ЗКО не сообщили точное число проводников, подозреваемых в хищениях, однако доподлинно известно, что их было порядка 10 человек. Мы обратились за комментарием в  пресс-службу «Қазақстан Темір Жолы», чтобы узнать, были ли уволены проводники и сейчас ожидаем их ответа

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-04
Утром8 ℃
Днем11.66 ℃
Вечером7.97 ℃
Ночью-0.75 ℃
Влажность67 %
ДавлениеhPa 1034.97
Скорость ветра5.46 м/с
2017-10-05
Утром-3.03 ℃
Днем11.66 ℃
Вечером8.17 ℃
Ночью4.61 ℃
Влажность67 %
ДавлениеhPa 1035.25
Скорость ветра3.11 м/с