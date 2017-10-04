В ЗКО растут долги населения по налогу на автомобили

Так, всего за год задолженность западноказахстанцев по транспортному налогу увеличилась более чем на 180 млн. тенге.

Заместитель руководителя департамента госдоходов по ЗКО Бауыржан Кайдаров сообщил «УН», что общая сумма, которую люди должны им в виде налога на транспорт, на 20 сентября 2017 года составляет 487,2 млн. тенге (из них – 361 млн. – это сам налог и 126 млн. тенге – пеня за его неуплату).

Задолженность населения по транспортному налогу за 2016 год равнялась 305 млн. тенге (сам налог – 220,5 млн., пеня – 84,5 млн.тенге); за 2015 год – 244,4 млн. тенге (сам налог – 197,7 млн. тенге, пеня по нему — 46,8 млн. тенге).

За первое полугодие 2017 года, по словам Бауыржана Кайдарова, их ведомство направило 1578 исков в суд на общую сумму 49,8 млн. тенге на принудительное взыскание транспортного налога с физических лиц.

За 2016 год департамент госдоходов направил в суды 3326 таких исков на сумму 114 млн. тенге, в 2015 году – 1416 исков на 44,8 млн. тенге.

Какую часть из этих исков составляют иски на фактических хозяев машин, кто давным-давно продал свою автомашину по генеральной доверенности, и думать о ней забыл, Бауыржан Кайдаров не ответил.

Департамент госдоходов, по его словам, не разыскивает автомобилистов, кто ездит по генеральной доверенности и злостно уклоняется от уплаты транспортного налога. Налоговые инспекторы исчисляют налог на транспорт на основе данных из управления дорожной полиции на тех граждан, которые по бумагам являются владельцами автомашин.

Продал — не продал автомобиль, если он зарегистрирован на твоё имя, то ты обязан платить за него налог.

Людмила КАЛАШНИКОВА