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Опубликовано: Чт, Окт 5th, 2017
388 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Дорожный коллапс в Уральске (ВИДЕО)

Сегодня, 5 октября, затруднён проезд по улицам Джамбула (район ЦОН), Алматинская (район 31 школы), Евразии (железнодорожный переезд). Жители города жалуются на небывалые пробки в утренний час пик.

Машины выезжают на полосу встречного движения

— Я сейчас стою в большой пробке по улице Джамбула, — сообщил редакции «УН» Владимир Школьный – здесь перекрыли улицу Космическую со стороны Гагарина. Знака при этом на повороте с Джамбула не поставили, водители едут по ней в сторону Гагарина, потом возвращаются обратно. Регулировщика тоже нет. Тут все скандалят, даже драки есть.

По словам Владимира Школьного, водители, чтобы объехать пробку, выезжают на встречную полосу, на обочину дороги.

Журналисты «УН» выехали на место скопления машин.

Мария Мельникова

видео: Нурлыбек Емранов

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