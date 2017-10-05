Слухи о готовящемся митинге адвокатов в ЗКО оказались ложными

Адвокаты области пошли другим путем и организовали Всеказахстанский съезд работников закона, который пройдет 14 октября в Астане. Причина собрания – новый законопроект об адвокатской деятельности, который буквально «душит» адвокатов и мешает простым гражданам найти грамотного специалиста.

Об этом стало известно сегодня, 5 октября, во время брифинга, на базе Региональной службы центральных коммуникаций ( СЦК). В брифинге приняли участие: и.о. руководителя департамента юстиции по ЗКО Хамидулла Кусдавлетов, адвокат-практик, бывший прокурор и судья Галымжан Ищанов, и директор юридической компании Анастасия Ветрова. Каждый из участников брифинга высказал собственное мнение по поводу готовящегося закона.

Так, по словам чиновника юстиции Кусдавлетова, с вступлением нового закона в силу, любая адвокатская деятельность будет страховаться, то есть если клиент не будет доволен работой своего адвоката, то он сможет отсудить у него часть гонорара.

В свою очередь, адвокат Ищанов, от имени сообщества адвокатов ЗКО сказал, что они не согласны с этим нововведеньем.

— Как вы себе представляете страхование адвокатской деятельности- ответил адвокат Ищанов. — Понятно, когда страхуют дом или машину, или страховка на несчастный случай. А что страховать здесь? Ведь понятно, что не каждое дело выигрышное, не всё можно решить в пользу клиента. Но факт в том, что адвокат работал, вкладывался в это дело, делал то что мог, но ведь всё решает суд. И что получается, если адвокат не смог выиграть дело, потом ему придётся судиться со своим же клиентом? И потом, заплатить страховку – это очень дорого, для городов республиканского значения ( Алматы, Астана) — 1000 МРП, а для регионов – 500 МРП, это ведь миллионы, а у нас не такие большие гонорары, как заграницей.

Кроме всего прочего, новый закон об адвокатской деятельности буквально уравнит корпоративных юристов, юристконсультов и адвокатов. Также, частных адвокатов и юристов обяжут бесплатно оказывать помощь социально уязвимым слоям населения и запретят делать вступительные взносы, при приеме в коллегию адвокатов.

По словам представителя сообщества уральских адвокатов, Галымжана Ищанова, они не планируют проводить митинг против готовящегося законопроекта.

— Мы планируем посетить съезд адвокатов Казахстана и высказать свое мнение по поводу готовящегося законопроекта, — сказал адвокат Ищанов. – Мы не спорим, что закон « Об адвокатской деятельности», которому 20 лет, нужно менять, но мы не согласны с рядом пунктов законопроекта, предлагаемых Министерством Юстиции.

Меж тем, в соседнем Атырау адвокаты подали заявление в акимат на проведение санкционированного митинга, и сейчас ждут ответа. Адвокаты Алматы также выразили готовность выйти на митинг.

Газета «Уральская неделя» отслеживает данную тему и в ближайшее время, совместно с адвокатами Уральска, готовит ряд публикаций на тему того, как повлияет новый закон « Об адвокатской деятельности» на жизнь простых граждан.