В Уральске сгорел частный жилой дом (ФОТО)
5 октября на пульт ДЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме №13 по улице Курмангазы.
По сообщению Службы пожаротушения ЗКО, устранение возгорания длилось полтора часа. У частного дома площадью 100 квадратных метров огнем были повреждены перекрытие и кровля, а также мебель и личные вещи. Пострадавших, в результате пожара, нет. Причина пожара, сумма ущерба и виновные лица устанавливаются.
Нана ИКСАНОВА
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