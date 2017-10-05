В Уральске таксист намерен жаловаться министру МВД на некачественный ремонт дорог

Андрей Стариченков, водитель с многолетним стажем считает, что дорогу через дамбу реки Урал сделали некачественно, с нарушениями стандартов по укладке дорожного полотна и установке знаков дорожного движения.

— В том, что в городе идет масштабный ремонт дорог усматривается чистая коррупция, явный отмыв/откат … воровство бюджетных средств!!!!! – написал Стариченков в сообществе «УН» в «ВКонтакте». — Заказчик, предполагаю, в лице акимата, недобросовестно относится к приему выполненных работ, а это наводит на мысль о коррупции… Дорога в Зачаганск выполнена исключительно для «галочки»!!!! Как можно так плохо уложить дорожное полотно при наличии такой (!!!) техники — будто лопатой пришлепать!!! По дорожному полотну видимая глазом, не говоря уже об ощутимости автомашиной волнистость, а порой и настоящая «гребёнка»!!!! Какими глазами и чем руководствовался заказчик при приеме выполненных работ??!!! Или тут есть явный «откат»????

Вместе с Андреем Стариченковым мы проехали по неделю назад отремонтированной дороге через дамбу реки Чаган.

— Я водитель с 37-летним стажем, несколько лет состою в общественном объединении «Оса», мы совместными усилиями «боремся» с лихачами-чиновниками на дорогах, — говорит он. – Из своей практики знаю, что на местном уровне ничего не решается – нужно жаловаться в «верхи». Поэтому увидев, какой ремонт сделали по улице Жангир хана, начал писать жалобу на блог премьер-министра МВД Касымова. Дорога через дамбу сделана некачественно – верхний слой асфальта сделан из крупнозернистого асфальта, весь рыхлый, он уже покрылся колеями, куда после дождей будет попадать вода. А это значит, что весной дорога точно начнёт разрушаться.

Есть свои замечания у Стариченкова и к дорожным знакам.

— Если дорога является более чем двухполосной, то по стандарту дорожные знаки на ней должны дублироваться на противоположной стороне, — объясняет он. – Если это невозможно, то их устанавливают над проезжей частью. Но по факту это на трассе по Жангир хана не сделано. Старые знаки, на которых уже стёрлась красная окантовка, тоже не заменены. Думаю, что по проекту и установка, и замена знаков есть, просто на них сэкономили.

Андрей Стариченков заявляет, что планирует добиваться того, чтобы правоохранительные органы провели расследование по факту выполнения всех ремонтных работ по улице Жангир хана в соответствии со всеми требованиями и нормами.

Людмила КАЛАШНИКОВА