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Опубликовано: Чт, Окт 5th, 2017
101 Народные новости

Зачем так делать тротуары!?

Пользователь: Николай Валиев

На улице Карбышева строят новые тротуары, но, посмотрите, как они их делают — бордюры не утапливают в землю, а лишь крепят их к земле цементным раствором. По опыту нашего города, это значит, что через пару лет эти бордюры попадают, и асфальтовое покрытие раскрошится. Непонятно, зачем поднимать асфальт на 20-30 см выше уровня земли, для того, чтобы потом переделывать? Да и людям неудобно взбираться на такие высоты — старикам и людям с ограниченными возможностями. Когда наши проектировщики и строители начнут уже думать?

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