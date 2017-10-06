Адвокаты Уральска: Назад в СССР

Государство устанавливает контроль над адвокатами. Теперь защитники будут работать на раскрываемость и статистику. Как законопроект «Об адвокатской деятельности» может повлиять на жизнь простых граждан, — об этом рассказали адвокаты Уральска.

Бурное обсуждение вызвал новый законопроект об адвокатской деятельности. От обсуждения в соцсетях адвокаты перешли на вполне реальные действия – собирают республиканский съезд, планируют мирные митинги. По мнению защитников, честную и независимую адвокатуру государство пытается задушить. Сегодня те, кто оказывает помощь простым гражданам, сами нуждаются в поддержке народа. Мы собрали подборку последствий, которые возникнут, если законопроект примут без изменений.

1 — Адвокаты будут не защищать, а «раскалывать» подозреваемых и закрывать глаза на нарушения закона

«Многочисленность законов в государстве есть то же, что большее число лекарей: признак болезни и бессилия.» ( С) Вольтер

Известный адвокат- практик, заместитель председателя коллегии адвокатов Руслан Шагатаев считает, что благодаря новому закону, адвокаты будут полностью подконтрольны Министерству Юстиции.

— Нынедействующий закон дает нами независимость, мы никому не подчиняемся, мы можем облжаловать действия любого госоргана, написать жалобы кому хотим и куда хотим, — рассказывает Руслан Шагатаев. – А сейчас хотят внести такие изменения, которые наши полномочия будут сужать. Грубо говоря, Министерство Юстиции хочет контролировать все наши действия. Это приведет к тому, что грамотный и сильный адвокат не сможет правильно защитить своего клиента, потому что на него будет оказываться давление. В СССР было понятие госадвокатуры, где работали адвокаты который ничего не могли сделать, чтобы помочь клиенту. И теперь Казахстан вновь пришёл к тому же самому. Если Минюст будет контролировать нас, они смогут указывать нам, чтобы мы ничего не делали, не писали жалобы, не трогали полицию, акимат, прокуратуру. Если адвокат напишет жалобу на полицию например, то ему позвонят с юстиции и скажут: «Вы что творите, уберите свою жалобу!». И если адвокат захочет остаться работать, он будет обязан с ними дружить и выполнять все их требования. Кто выдает нам лицензию? Юстиция! И Юстиция теперь будет нами манипулировать.

2- Принципиальных и справедливых адвокатов «занесут в Красную книгу»

«Когда Фемида смотрит правде в глаза, особенно ощутимо влияние повязки.» (с) Неизвестный автор

Рычаг давления на адвокатов Министерство юстиции избрала качественный – новая дисциплинарная комиссия, которая будет состоять из чиновников.

— По нынешнему закону у нас есть собственная дисциплинарная комиссия, и мы своих адвокатов сами наказываем, — рассказывает Руслан Шагатаев. — Поступает жалоба –комиссия принимает решение , как его наказывать. Теперь коллегия будет состоять из госслужащих. Они опять будут иметь давление на нас. Любая жалоба поступающая в дискомиссию является предметом рассмотрения госорганов. То есть адвокаты будут бояться не перегибать палку и будут вынуждены работать по указке Министерства. Стоит отметить, что если жалоба поступит на судей , то они сами ее рассматривают. Тоже самое и с полицией и прокуратурой. Почему это наши проступки должны рассматривать госслужащие?

По мнению адвоката Шагатаева, из-за своих принципов, многие адвокаты не захотят быть на подхвате у госорганов и просто уйдут из адвокатуры.

3- Адвокаты теперь будут непомерно дорогие

«Благо народа — есть высший закон» ( с) Марк Туллий Цицерон

Руслан Шагатаев считает, что из-за страхования адвокатуры, людям будет не на что нанимать себе защитника.

— С новым законом вводится обязательное страхование адвокатской деятельности, — поясняет Руслан Шагатаев. — Мы не согласны с этим. Страховую ответственность должен нести тот кто выносит решение. Мы не можем нести ответственность за то, что от нас не зависит и своим клиентам сразу говорим: мы защищаем ваши права, а не гарантируем вам победу в деле. Это прописано и в договоре.

На практике, страхование адвокатов будет работать так, что даже если адвокат честно отработал, то он все равно может остаться без части гонорара.

-Например, когда человеку грозит 10 лет тюрьмы и адвокат всеми усилиями делает так, что ему дают 6 лет вместо 10 – это огромный труд и шикарный результат, — говорит адвокат Шагатаев. – А он может не понять этого, и подумать, что адвокат не работал и подать на страховку, в результате чего у адвоката заберут часть гонорара.

По словам законника, в таком случае, адвокатам придется попросту повысить цены на свои услуги.

4– Государство будет заставлять оказывать благотворительность

«Нет такого закона, который удовлетворял бы всех» (с) Марк Порций Катон

Член президиума коллегии адвокатов по ЗКО, известный уральский адвокат Багдагуль Ажыгалиева считает, что по ныне действующему закону адвокаты оказывают бесплатную гарантированную помощь социально незащищенным слоям населения.

— Мы защищаем людей, но не берем с них деньги, — рассказывает она. – За них платит государство. А по новому закону, государство не будет платить за них. Теперь адвокаты просто бесплатно должны будут работать. Вы думаете у нас большие гонорары? Да, может и неплохие, но нужно учитывать, что мы по делам работаем годами, добиваясь справедливости. А еще нужно учитывать, что нас иногда обманывают клиенты. И получается, что и на бесплатной основе мы тоже будем работать годами?

Адвокат Галымжан Ищанов по этому поводу сказал, что тяжелей всего придется адвокатам, работающим в районах, ведь как известно, в поселках очень много людей из социально незащищенных слоев населения.

5- И просто, чтобы подковырнуть

«Dura lex, sed lex » -( Закон суров, но это закон), римская пословица

Ещё один из пунктов законопроекта, который затронет деятельность адвокатуры – нельзя, чтобы один и тот же человек избирался председателем коллегии адвокатов больше чем на один срок. Один срок – 4 года.

— Председателя выбирают общим собранием сами адвокаты – члены коллегии, — рассказывает адвокат Шагатаев. — Если мы избрали председателя, значит он нам нравится, значит он хозяйственный и деятельный человек и так сказать, это нам пользоваться его трудом, а не МинЮсту. Пусть даже председатель 20-30 лет работает, это только наше дело! В чем здесь выгода государства, мне неясно, но факт в том, что такой пункт есть. Просто, чтобы и здесь иметь контроль над нами.

Кроме всего прочего, в новом законе предусматривается отказ от взноса во время вступления в коллегию, который на сегодняшний день составляет около 500 тысяч тенге.

— Никто не жаловался, что не пошел в адвокатуру, потому что у него нет денег, — гвоорит Руслан Шагатаев. – Мы организация саморегулируемая, практически профсоюз. На деньги от взносов мы живём, покупаем нашим адвокатам офисы, компьютеры и обеспечиваем им достойные условия труда. Если не будет этих взносов, то как тогда нам жить?

Почти все адвокаты области и всего Казахстана не согласны с готовящимся законопроектом и организовали всеказахстанский съезд адвокатов, который пройдет 14 октября.

— Если бы проект и впрямь был хороший, то не было бы давления со стороны органов и каких-то грязных действий, — говорит Багдагуль Ажыгалиева. – А когда узнали о съезде, сразу к нам в коллегию направили КНБ-шников и они хотят получить список адвокатов, которые поедут на этот съезд.

Кроме всего прочего, законник уверенна — новый закон противоречит международным стандартам.

— Международная комиссия юристов призвала власти Казахстана не вмешиваться в управление независимой адвокатурой, — говорит Ажыгалиева. — Потому что нигде нет такого, что государство регулирует адвокатскую деятельность.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА